Расплата все ближе: появился реестр убытков, нанесенных Украине во время войны с РФ

Реестр будет доступен для физических и юридических лиц, а также украинского правительства. В нем будут фиксироваться все факты нанесенного ущерба и требования о компенсации.

В Исландии, где проходит саммит Совета Европы, было объявлено о создании международного реестра ущерба, который Россия нанесла Украине с момента полномасштабного вторжения. Об этом 16 мая 2023 года заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет издание AFP.

По его словам, реестр будет доступен для физических и юридических лиц, а также украинского правительства. В реестре будут фиксироваться все факты нанесенного ущерба и требования о компенсации.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что декларацию о создании реестра подписали представители более 40 государств.

"Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии могли подавать свои заявления. Наша цель – создание комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату Россией полного возмещения Украине в соответствии с международным правом. В частности, за счет российских активов в мире", – рассказал глава правительства.

Напомним, в июле 2022 года на инвестиционной конференции в Лугано представители десятков стран и международных организаций подписали итоговую декларацию и зафиксировали, что Украина будет восстанавливаться, в том числе, за счет конфискованных российских активов. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, на тот момент сумма нанесенного Украине ущерба оценивалась в $750 млрд.

Всего Украина планировала взыскать с России репарации на сумму не менее 300 млрд долларов. Эти деньги — эквивалент замороженных активов Банка РФ в странах "Большой семерки".

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук в начале апреля 2023 года говорил, что сокращение ВВП Украины за 2022 год составило 30%. Прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в НБУ оценивали почти в 140 миллиардов долларов.