Победа, российские активы, прозрачные правила. Что нужно для экономического прорыва Украины

Эксперты назвали два главных условия для успешного восстановления Украины в послевоенный период и три главных направления использования заблокированных российских активов.

На этапе послевоенного восстановления Украине необходимо максимальное упрощение для малого и среднего бизнеса и механизм страхования политических рисков для крупных международных инвесторов. К таким выводам приходят авторы исследования "Экономические приоритеты для послевоенной Украины: план реформ", которое недавно было представлено в Киеве.

Как отметил во время презентации Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, ведущий автор исследования, перед войной в Украине все реформы двигались в правильном направлении, хотя и довольно медленно, и по состоянию на 2021 главные достижения в Украине были следующими:

макростабилизация;

значительный прогресс в направлении евроинтеграции;

усиление институциональной способности НБУ;

земельная реформа;

устранение фискальных дисбалансов;

децентрализация.

Война принесла следующие пагубные последствия:

падение ВВП на 29,2%;

ущерб, нанесенный инфраструктуре в $143,8 млрд (по предварительным оценкам);

выезд из страны более 8 млн граждан;

фискальный разрыв в 2022 году 27,5% ВВП и значительная зависимость от внешнего финансирования.

На этапе обновления, по словам Дмитрия Боярчука, перед Украиной будут стоять следующие базовые задачи:

гармонизировать законодательство с ЕС, фактически, продолжать евроинтеграцию;

привлечь деньги на восстановление.

Гармонизация с законодательством ЕС и евроинтеграция – одна из главных задач для Украины в послевоенный период Фото: УП

Однако эксперт отмечает, что скорость евроинтеграции будет определяться не столько гармонизацией законодательства с ЕС, сколько темпами введения верховенства права в Украине. Также от этого фактора будет зависеть и вопрос финансирования, как для государственного бюджета, так и частного сектора. Ведь для инвесторов из цивилизованного мира важно наличие ясных, прозрачных правил игры. Но, к сожалению, индекс верховенства права, который мониторит Всемирный банк, показывает, что в Украине в этой сфере за времена независимости мало что изменилось, и страна даже не приблизилась к уровню Польши, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Дмитрий Боярчук подчеркивает, что в таком обществе, как украинское, связь между законами и реальной жизнью нарушена, поэтому главным вопросом выступает то, как в таких условиях в период восстановления достичь стабильного и качественного роста. По мнению авторов исследования, на помощь должны прийти следующие процессы:

упрощение, направленное на уменьшение количества случаев, когда бизнес и государство могут по-разному интерпретировать одну и ту же ситуацию, что может потребовать привлечения правосудия. Это, в первую очередь, поможет развиваться малому и среднему бизнесу;

страхование политических рисков в Украине для крупных международных инвесторов, ресурсом для чего могут стать заблокированные санкциями российские активы.

То есть, замороженные ресурсы агрессора, которые могут быть конфискованы, авторы исследования советуют использовать следующим образом:

на финансирование восстановления Украины;

для стимулирования более быстрого внедрения судебной и правоохранительной реформы, поскольку финансирование должно быть привязано к прогрессу в этой сфере;

создание ресурса для страхования политических рисков. То есть если чиновник любой украинской институции нанесет ущерб инвестору и это подтвердят суды международной юрисдикции, компенсация должна предоставляться за счет этого ресурса.

Как отмечается в исследовании, замороженные российские активы, в основном — $316 млрд валютных резервов РФ, нужно использовать для нужд восстановления Украины независимо от того, согласится ли Россия с этим требованием добровольно, или исполнение придется обеспечивать в принудительном порядке.

Уточним, что над упомянутым исследованием "Экономические приоритеты для послевоенной Украины: план реформ" работал коллектив из 14 авторов, а рецензентами выступили известные экономисты: Андерс Аслунд, глава консультативного совета CASE (Польша), Лешек Бальцерович, бывший вице-премьер-министр и министр финансов Польши, Иван Миклош, заместитель премьер-министра и министр финансов Словакии и Ян Хагемейер, вице-президент правления CASE (Польша).

Напомним, ЕС рассматривает возможность объединения связанных с РФ заблокированных активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

Ранее Фокус анализировал последствия демографического кризиса, с которым Украина должна столкнуться из-за бегства от войны значительной части населения.