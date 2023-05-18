Чтобы без дефицита: нужно ли создавать запас бензина и дизеля в Украине

В Минэнерго анонсировали законопроект об обязательном минимальном запасе нефтепродуктов. Представители рынка говорят – нововведение приведет к монополизации рынка и росту стоимости бензина и дизеля.

Пока дефицита горючего в Украине нет, а трейдеры постоянно ввозят в страну все виды необходимых потребителям нефтепродуктов. Хотя в Минэнерго считают, что созданных в Украине запасов топлива все еще недостаточно – там говорят о необходимости большего запаса топлива. Об этом говорится в статье Фокуса "Бензин, дизель, автогаз. Угрожает ли украинцам дефицит горючего и как изменятся летом цены".

"Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало, учитывая все коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас топлива", — заявил недавно заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Согласно данным Минэнерго, законопроект №9024 определяет основные правовые, организационные и финансово-экономические основы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН). Его цель – обеспечить внутренний спрос населения и хозяйствующих субъектов в потреблении нефти и нефтепродуктов в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.

Планируется, что будут созданы минимальные запасы нефти и нефтепродуктов в объеме до 90 дней чистого среднесуточного импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Эксперты считают, что планируемое создание минимальных запасов приведет к возникновению очередных проблем. В частности, речь идет об увеличении финансовой нагрузки и импортеров.

"Спокойная жизнь всем надоела, это факт. Раньше всем нужны были перевозчики, а теперь возврат НДС, акцизы, и разрабатывают закон о минимальных запасах. Что значит этот закон? Это 2 млн долл. нужно будет заплатить, чтобы быть импортером топлива. Это страшная ситуация, и она в итоге ведет к монополизации рынка. В то время как в прошлом году рынок сформировался, как настоящий рынок, без игр олигархов", — рассказал Фокусу директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Импортеры считают, что из-за попыток создать большие запасы горючего рынок может сузиться, а олигархи получить контроль над львиной долей рынка Фото: УНИАН

Он уверен: сейчас планируется вернуть монополизацию рынка. "Нынешний рынок многих не устраивает, поскольку это реальный рынок, а цены падают, рынок сам себя регулирует. Но кому-то надоело – пошли поборы, сборы, проверки… Летом цены пойдут вверх. К этому все идет", – говорит Дмитрий Леушкин. Он считает, что до конца лета стоимость автомобильного топлива в Украине вырастет на 5-6 грн на литре бензина или дизеля.

Ранее Фокус писал, что стоимость автомобильного газа в Украине может вырасти до 3 грн. на литре горючего.

Напомним, по словам главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, с 1 июля НДС на горючее снова будет 20%, тогда как сейчас ставка составляет 7%.