Нацкомиссия пересмотрит тарифы на свет для облэнерго: детали

Тарифы будут пересмотрены летом и зимой 2023 года, но на второе полугодие цены будут установлены с учетом расходов недополученных ОСРами в апреле-мае.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует пересмотреть тарифы на распределение электроэнергии операторам систем распределения (ОСР). Об этом сказано в материалах комиссии к следующему заседанию, которое запланировано на 23 мая 2023 года.

Тарифы будут пересмотрены дважды: в июне и июле-декабре. Это касается операторов систем распределения, которым установлены тарифы по стимулирующему тарифообразованию и за "Расходы+". Отмечается, что тарифы на второе полугодие 2023 года будут установлены с учетом расходов недополученных ОСРами в апреле-мае.

Однако для ОСР, которые продолжают работать на территории, где ведутся боевые действия, действующий тариф будет не будет меняться до конца июня. На второе полугодие стоимость будет установлена на уровне второго этапа повышения.

Когда повысят тариф для бытовых потребителей

Сейчас в платежках у украинцев указано, что они платят 1,44 грн/ кВт-час при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 грн./кВт-час при потреблении более 250 кВт. Но, по словам главы парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Андрея Геруса, в ближайшее время стоимость электроэнергии для украинцев может вырасти в два раза.

Ожидается, что гражданам придется платить до 2,4 гривен и 2,8 гривен за кВт-ч или же 2 гривны и 2,4 гривны за кВт-ч. Это делается для того, чтобы получить средства для "инвестирования в энергосистему" и тем самым подготовить ее к зимнему периоду.

12 мая народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что даже после пересмотра тарифов, хозяйства, которые получали субсидии, в дальнейшем будут их получать.

Тем временем председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский 5 мая заявил, что экономически обоснованная цена на электроэнергию для населения сейчас составляет более 6 грн за кВт-ч. По его словам, фиксированная цена удерживается на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электрической энергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго"