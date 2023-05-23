Подготовка к новому отопительному сезону: сколько газа хочет накопить Украина на зиму

В украинском правительстве хотят нарастить экспорт и импорт электроэнергии для подготовки к отопительному сезону и привлечь от Энергетического сообщества еще 200 млн евро, чтобы отремонтировать поврежденные объекты.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону Украина хочет заполнить свои газовые хранилища 14 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство хочет минимизировать импорт газа за счет увеличения собственной газодобычи.

"Развитие внутренней биржевой торговли газом также является неотъемлемой составляющей сохранения инвестиционной привлекательности этой сферы", – отметил глава правительства.

Еще было принято решение об увеличении возможности экспорта и импорта электроэнергии из Евросоюза. А план восстановления объектов энергетики к зиме составляет 1710 МВт генерирующих мощностей. Кроме того, дана задача продолжить работу с Энергетическим сообществом для привлечения 200 млн евро грантов на ремонты.

"Ставим на контроль Мининфраструктуры восстановление ТЭЦ и котельных, а также тех ТЭС, выполняющих функцию теплоснабжающих организаций в отдельных городах. Минэнерго и Мининфраструктуры также дана задача обеспечить работу по защите от российских дронов и ракет генерирующих мощностей и систем распределения", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

В то же время глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов рассказал, что специалисты работают над восстановлением поврежденного оборудования и подготавливает к будущему осенне-зимнему периоду предприятия теплоэнергетики.

"Одна из ключевых задач – создать необходимые резервы газа. В этом году в первую очередь рассчитываем на собственную украинскую добычу. В усиленном режиме готовим и нашу инфраструктуру", – добавил он.

Напомним, этой зимой Алексей Чернышов рассказал журналистам Bloomberg, что Украина в 2023 году планирует полностью отказаться от импортного газа. Для этого, по его словам, "Нафтогаз" постарается увеличить добычу газа на 8%, а частные компании — на 16%.

Отметим также, что несмотря на боевые действия ситуация с добычей газа в Украине не стала проблемной. Так, в начале 2023 года компания "Укргазвидобування", входящая в группу "Нафтогаз", заявила, что по итогам 2022 года было добыто 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного). В компании также добавили, что объемы добычи снизились всего на 3%, если сравнивать с довоенным 2021 годом.