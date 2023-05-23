Рекордно много долларов: Нацбанк в мае увеличил продажу валюты

Национальный банк Украины остается постоянным участником торгов на межбанке – регулятор предлагает валюту для продажи, чтобы покрыть потребности покупателей в валюте.

На валютном рынке Украины в мае не было заметных кардинальных перемен. НБУ продолжает активно поддерживать спрос на межбанковском рынке, а наличный курс пока не показывает тенденции к девальвационным колебаниям. Но риски для валютного курса все еще актуальны, ведь во время войны любая достигнутая стабильность может быть разрушена из-за ситуации на фронте. Об этом пишет Фокус в новой статье "Валютный риск. Что происходит с курсом доллара и как он изменится в июне".

Так, по словам дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного, в последний месяц весны на межбанковском валютном рынке ситуация, если сравнивать с апрелем, почти не изменилась.

"Военное положение все еще не дает возможности ощутить покой национальной валюте. НБУ продал в мае за полные три недели $1,2 млрд. Поэтому все еще присутствует нагрузка на наши золотовалютные резервы, хотя они и находятся на рекордно высоких позициях из-за помощи международных партнеров ($36) млрд.)”, — говорит Антон Куринный.

То есть простыми словами: Нацбанк сейчас постоянно участвует в торгах на межбанке – предлагает валюту на продажу, чтобы покрыть потребности покупателей в валюте.

"Объем интервенций в первые три недели мая даже вырос вдвое по сравнению со средними показателями весенних месяцев до $406 млн. В основном это связано с сокращением продаж иностранной валюты агропроизводителями, поскольку сезон посевной остался позади. В то же время Национальный банк существенно увеличил объем покупки иностранной валюты. Если в марте-апреле объем таких операций составил $12,6 млн, то только за три недели мая регулятор приобрел на МВРУ $43,93 млн. Конечно, этого мало, чтобы говорить о какой-то сбалансированности рынка, однако как тенденцию это следует отметить", – рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

По мнению Анны Золотько, сейчас импорт стремительно восстанавливается, реагируя на оживление потребительского спроса.

"Экономика понемногу оживает, оживляется и валютный рынок. Но импорт возобновляется значительно более высокими темпами, чем экспорт. По данным государственной службы статистики, в первом квартале этого года экспорт составил 73,9% от показателей аналогичного периода прошлого года. При этом товарный импорт в первом квартале этого года составил 110,9% от показателя аналогичного периода прошлого года. Экспорт продолжает страдать от прямых последствий войны: от физического разрушения производства до разорванных логистических цепочек. При этом потребительский спрос стремительно восстанавливается, ощутимая часть отложенного спроса попадает на рынок и стимулирует импорт ", — добавила она.

Ранее Фокус также писал, что Нацбанк уже занимается разработкой дорожной карты для ослабления валютных ограничений. Изменения намечены ориентировочно на июнь 2023 года.

Также Фокус писал, что, по словам главы НБУ Андрея Пышного, спрос на валюту уменьшается, и это результат, в том числе, и той монетарной политики Национального банка, которая многим не нравится.