Платят Google, Netflix и даже Apple: сколько уже заработал бюджет Украины с "налога на Google"

Зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, продолжают платить НДС в бюджет страны. С начала 2023 года уже уплачено более 3 миллиардов гривен.

По состоянию на 24 мая государственный бюджет Украины получил почти 3,2 млрд гривен благодаря так называемому "налогу на Google". Такая сумма поступила с начала 2023 года, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, срок уплаты налога за 1 квартал 2023 года — 9 июня, поэтому бюджет еще пополнится на более чем 0,7 млрд гривен.

"По результатам поданных за 1 квартал 2023 года упрощенных деклараций по налогу на добавленную стоимость лицами-нерезидентами задекларировано почти 23,5 млн евро и 27,1 млн долл США или 1,9 млрд гривен", — отметил политик.

Наибольшие суммы задекларированы за 1 квартал 2023 года компаниями:

Google Play;

Google;

Etsy;

SONY;

Netflix;

Apple;

META;

Valve Software;

AMAZON.

Гетманцев также добавил, что компания OnlyFans с начала года насчитала 620 тыс. долларов налога и уплатила 23,3 млн гривен в бюджет.

По состоянию на 1 апреля 2023 года на налоговом учете находится 87 плательщиков, что больше на 30 лиц-нерезидентов по сравнению с количеством таких лиц, зарегистрированных по состоянию на этот период 2022 года.

Фокус уже писал, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам, приняли 2 июля 2021 года. Неофициально его назвали законом о "налоге на Facebook" или "налоге на Google".

В рамках закона зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, обязали платить НДС (20%). Инициатором законопроекта стал Даниил Гетманцев. По его мнению, налог поможет нашей стране получать до 3 млрд грн ежегодно.

Электронными услугами закон называет:

загрузку фильмов, книг, журналов;

доступ к базам данных;

доступ к телевизионным каналам;

доступ к электронным ресурсам;

услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);

облачные услуги;

предоставление ПО;

рекламные услуги в интернете.

Отметим, что первым поступлением от "налога на Google" в Украине стал платеж на сумму $305 тыс. от эротического сайта OnlyFans.

Напомним также, что недавно Фокус объяснял, нужно ли украинцам, которые из-за войны выехали за границу, но продолжают работать на отечественного работодателя дистанционно, платить налоги в Украине.