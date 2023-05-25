Платят Google, Netflix и даже Apple: сколько уже заработал бюджет Украины с "налога на Google"
Зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, продолжают платить НДС в бюджет страны. С начала 2023 года уже уплачено более 3 миллиардов гривен.
По состоянию на 24 мая государственный бюджет Украины получил почти 3,2 млрд гривен благодаря так называемому "налогу на Google". Такая сумма поступила с начала 2023 года, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, срок уплаты налога за 1 квартал 2023 года — 9 июня, поэтому бюджет еще пополнится на более чем 0,7 млрд гривен.
"По результатам поданных за 1 квартал 2023 года упрощенных деклараций по налогу на добавленную стоимость лицами-нерезидентами задекларировано почти 23,5 млн евро и 27,1 млн долл США или 1,9 млрд гривен", — отметил политик.
Наибольшие суммы задекларированы за 1 квартал 2023 года компаниями:
- Google Play;
- Google;
- Etsy;
- SONY;
- Netflix;
- Apple;
- META;
- Valve Software;
- AMAZON.
Гетманцев также добавил, что компания OnlyFans с начала года насчитала 620 тыс. долларов налога и уплатила 23,3 млн гривен в бюджет.
По состоянию на 1 апреля 2023 года на налоговом учете находится 87 плательщиков, что больше на 30 лиц-нерезидентов по сравнению с количеством таких лиц, зарегистрированных по состоянию на этот период 2022 года.
Фокус уже писал, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам, приняли 2 июля 2021 года. Неофициально его назвали законом о "налоге на Facebook" или "налоге на Google".
В рамках закона зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, обязали платить НДС (20%). Инициатором законопроекта стал Даниил Гетманцев. По его мнению, налог поможет нашей стране получать до 3 млрд грн ежегодно.
Электронными услугами закон называет:
- загрузку фильмов, книг, журналов;
- доступ к базам данных;
- доступ к телевизионным каналам;
- доступ к электронным ресурсам;
- услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);
- облачные услуги;
- предоставление ПО;
- рекламные услуги в интернете.
Отметим, что первым поступлением от "налога на Google" в Украине стал платеж на сумму $305 тыс. от эротического сайта OnlyFans.
Напомним также, что недавно Фокус объяснял, нужно ли украинцам, которые из-за войны выехали за границу, но продолжают работать на отечественного работодателя дистанционно, платить налоги в Украине.