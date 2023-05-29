Цены на газ могут упасть ниже нуля уже летом: что происходит на газовом рынке Европы

Фьючерсы на газ с начала года уже снизились на две трети, но аналитики считают, что это далеко не предел.

Европейские цены на газ летом 2023 года могут снижаться до уровня ниже нуля. Речь идет о краткосрочных сделках (когда газ покупают сегодня на завтра). Причина – избыточное предложение на рынке, пишет агентство Bloomberg.

Так, аналитики считают, что летом продавцам газа придется доплачивать за то, чтобы продать товар. Такая ситуация случится, если рост предложения значительно вырастет, а спрос наоборот — снизится. Хранить голубое топливо негде и покупателю доплачивают за то, чтобы он забрал газ.

"Некоторые региональные газовые рынки в Европе могут стать отрицательными. Уже сейчас газовые хранилища в Европе заполнены в среднем на 66%. Обычно за зиму запасы исчерпываются, затем их постепенно восстанавливают до начала отопительного сезона. Но в этом году хранилища могут быть полностью заполнены уже в августе", — говорит вице-президент по торговле газом и оптимизации в крупнейшей нефтяной компании Equinor ASА Педер Бьорланд.

При этом отмечается, что базовые фьючерсы на TFT в Нидерландах снижаются восьмую неделю кряду, показатели уже опустились ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров). Так, утром в понедельник, 29 мая, они торговались на уровне 24,45 евро.

Аналитики считают, что летом продавцам газа придется доплачивать за то, чтобы продать товар. Фото: Bloomberg

Но существует и негативный сценарий. Например, в Москве решать полностью прекратить поставки газа (а сейчас работает трубопровод через Украину), или возникнут проблемы с поставками сжиженного газа. Тогда газ может подорожать. Но в условиях стабильной ситуации летом стоимость "голубого топлива" обрушится.

Отметим, что РФ еще до полномасштабного вторжения в Украину провоцировала кризис на европейском газовом рынке путем снижения поставок газа, из-за чего энергоресурс дорожал. А уже во время полномасштабной войны некоторые европейские страны самостоятельно отказались получать российский газ.

Напомним, что 26 мая стоимость природного газа в Европе впервые за два года снизилась до минимума. Тем временем в Reuters считают, что доходы Российской Федерации от продажи газа странам Европы в 2023 году могут рухнуть в два раза.