Украина откажется от импортного газа на зиму: в "Нафтогазе" объяснили, почему

По словам главы правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, риск того, что Украине не хватит собственного газа на зиму, все же есть. Но в компании уже знают, что сделают при возникновении такого форс-мажора.

Следующий осенне-зимний период Украина планирует пройти исключительно с газом собственной добычи. Для этого в "Нафтогазе" планируют добыть 13,5 миллиарда кубометров топлива в течение 2023 года, сообщил глава правления компании Алексей Чернышов.

По его словам, с начала года Украина ввела в эксплуатацию 7 скважин с высоким уровнем добычи газа. Каждая из них обеспечивает более 100 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, компания привлекает новые технологические и инженерные решения, чтобы увеличить добычу из существующих месторождений и скважин.

"Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа. Мы должны, наконец, начать использовать этот потенциал. В 2023 году планируем добыть 13,5 миллиарда кубометров газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков. В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта", – сказал Чернышов.

В то же время риск того, что Украине не хватит собственного газа на зиму, все же есть. Виной всему — война. Но, как объяснил глава правления "Нафтогаза", выход из ситуации все же есть.

"Нафтогаз" присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть, если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы. Но это только фактор войны", — подчеркнул он.

Кроме того, как сообщил Алексей Чернышов, "Нафтогаз" не будет менять тариф для своих клиентов до 1 мая 2024 года. Цена останется на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Напомним, несмотря на боевые действия ситуация с добычей газа в Украине не стала проблемной. Так, в начале 2023 года компания "Укргазвидобування", входящая в группу "Нафтогаз", заявила, что по итогам 2022 года было добыто 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного). В компании также добавили, что объемы добычи снизились всего на 3%, если сравнивать с довоенным 2021 годом.

При этом, 17 ноября 2022 года российская ракета попала по одному из газодобывающих объектов компании "Укргазвидобування". Впрочем, повреждения там не оказали серьезного влияния на темпы прокачки газа.