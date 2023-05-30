В Украине определились с новым тарифом на электроэнергию: как подорожает свет

По предварительным данным, с первого дня лета в Украине начнет действовать единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.

Кабмин Украины решил повысить тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники в правительстве.

По предварительным данным, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с первого дня лета будет установлен на уровне 2,64 грн/кВт-час.

Как объяснил журналистам неназванный источник, министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. В итоге Кабмин его одобрил.

Сколько сейчас платят украинцы за электричество

По состоянию на май тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт/час и 1,68 грн/кВт/час (с НДС), если объемы потребления превышают показатель в 250 кВт/час при потреблении объемов, превышающих этот показатель.

При этом глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский говорил, что население должно платить за электроэнергию до 2,88 гривен за кВт-ч. По его словам, подготовка к отопительному сезону 2023/2024 обойдется государству в 45-46 миллиардов гривен.

Эти деньги появятся как раз после пересмотра тарифов, и финансирование смогут направить на ремонт поврежденных россиянами объектов инфраструктуры.

При этом украинцы с низкими доходами, как ожидается, не ощутят повышения тарифов, благодаря специальным субсидиям и энергоэффективным мерам.

"Те хозяйства, которые получали субсидии, и в дальнейшем будут их получать", — сообщил представитель комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине с мая 2023 года стартовали масштабные ремонтные работы на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности.

Также Фокус объяснял, какие тарифы на коммуналку не изменятся до конца войны.