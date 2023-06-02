В Украине увеличат размер субсидий: кто получит больше для оплаты коммуналки

По словам замминистра социальной политики Дарьи Марчак, в Украине сейчас субсидии получают 2,2 миллиона домохозяйств, а 1,3 миллиона получают льготы.

В Украине после пересмотра тарифа на электроэнергию, некоторым гражданам повысят размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила в эфире телемарафона 1 июня замминистра социальной политики Дарья Марчак.

"Все те граждане, которые уже получают субсидии, им фактически вообще не надо будет ничего делать, потому что субсидии для них повысятся автоматически", — сообщила она.

По словам чиновницы, из-за подорожания тарифа на электроэнергию за субсидиями будут обращаться еще больше граждан. То есть общее число субсидиантов увеличится, но государственная помощь будет покрывать увеличенную стоимость тарифов.

"Мы работаем над упрощением механизма выдачи субсидий как офлайн, так и онлайн", — отметила Дарья Марчак.

По состоянию на сегодня в Украине субсидии получают 2,2 миллиона домохозяйств и 1,3 миллиона получают льготы. Государство готово к тому, что количество людей, нуждающихся в поддержке, увеличится. В частности, в бюджет было заложено 37 миллиардов гривен на субсидии и льготы.

Как изменятся платежки за свет после подорожания тарифа

В Украине с 1 июня будет действовать новый тариф на электроэнергию для населения — 2,64 грн за кВт-час. Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, после поднятия тарифа средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 гривен. Платить по новым платежкам населению придется уже в июле.

Тем временем Фокус посчитал разные варианты платежей до 1 июня 2023 года и после:

Потребление 250 кВт-часов. Было: 360 грн. Будет: 660 грн.

Потребление 400 кВт-часов. Было: 468 грн. Будет: 1056 грн.

Потребление 650 кВт-часов. Было: 1032 грн. Будет: 1716 грн.

Получается, что для домохозяйств ежемесячные затраты на электрическую энергию увеличатся на 300-700 грн.

Как ранее писал Фокус, недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей преследует цель помочь восстановиться энергетической системе, пострадавшей от обстрелов со стороны России.

Также Фокус в статье "Новая цена света. Сколько будут платить украинцы за электроэнергию и почему увеличили тариф" исследовал, каковы главные причины изменения тарифа на электроэнергию для домохозяйств.