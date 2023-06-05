Лук скоро подешевеет: украинцам рассказали, когда снизятся цены

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий также рассказал, что в этом году увеличились посевные площади под масличными культурами и уменьшились под зерновыми. Но на продовольственную безопасность Украины это не повлияет.

В 2023 году украинские фермеры значительно увеличили посевные площади под лук. Поэтому с началом основного сбора нового урожая цены на этот овощ значительно снизятся, заявил в эфире телемарафона "Единые новости" первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Он пояснил, что в последнее время украинцы вынуждены покупать дорогой лук из-за того, что в нашей стране 80% коммерческого выращивания лука в последнее десятилетие в основном происходило на территории Херсонской области. Когда ее в 2022 году оккупировали россияне, то лук не попал на рынок Украины.

Поэтому возник дефицит, который ощущается даже сейчас. Но весной фермеры из других регионов, понимая ситуацию, минимум на 25-30% увеличили посевную площадь под овощами борщового набора. В том числе под луком.

"Через два-три месяца начнется основной сбор лука, и пик очень высоких цен закончится. Продолжение следует стабилизация стоимости. До конца спрогнозировать нельзя из-за погоды, которая будет благоприятна или нет. Но точно есть понимание, что цена на лук может снизиться", – отметил Тарас Высоцкий.

Тарас Высоцкий также рассказал, что в этом году увеличились посевные площади под масличными культурами и уменьшились под зерновыми. Но на продовольственную безопасность Украины это не повлияет, поскольку украинцы потребляют не более 30% выращиваемого.

Такие важные культуры для внутренней продовольственной безопасности, как гречка, овес, озимая пшеница, посеяли более чем достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление.

Что происходило с ценами на лук

Еще в начале 2023 года стоимость лука превышала прошлогодние показатели в среднем в четыре раза. На украинских рынках и магазинах зимой луком торговали по 30-35 грн за кг.

По информации аналитиков проекта EastFruit, ценник 35 гривен за килограмм – рекордный за всю историю независимости Украины. В то же время прогнозируется, что высокая стоимость лука будет сохраняться и дальше на фоне ажиотажа и постоянных перебоев с электроэнергией. Уже в середине апреля 2023 года украинские фермеры готовы были отгружать лук не дешевле 38-45 грн/кг.

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