Виннитчина и Закарпатье: кто поставляет черешню на украинский рынок и сколько она будет стоить

Сегодня цена на черешню на ярмарках и супермаркетах еще существенно колеблется. Но предложение увеличится, а стоимость начнет снижаться уже с 10 июня, если погодные условия будут способствовать, говорит директор по развитию Плодоовощной ассоциации Украины Екатерина Зверева. Фокус спросил у эксперта, какая будет цена на фрукт в этом году.

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Сегодня в украинских супермаркетах и на многочисленных ярмарках можно купить как местную, так и импортную черешню. Но цена на нее еще существенно колеблется — килограмм в розницу где-то стоит 300 гривен, а в других местах – около 1 тыс. Это связано с тем, что в Украине сезон еще только начинается, поэтому большинство предложений – это фрукты из Турции, Польши, Азербайджана и Испании. Об этом в комментарии Фокусу говорит Екатерина Зверева, директор по развитию Плодоовощной ассоциации Украины, руководитель сайта международной платформы EastFruit.

При этом, по ее словам, неделю назад на полках уже появились первые партии украинской черешни из Одесской, Николаевской, Винницкой областей и Закарпатья.

Сколько будет стоить черешня в этом году?

"Сейчас цена на эти косточковые существенно отличается и колеблется на значительные суммы, в зависимости от региона/страны происхождения, сорта и качеству", — комментирует Зверева.

Она объясняет, что в настоящее время продажи украинской черешни ведутся мелким оптом по ценам 60-85 грн/кг ($1,64-2,32/кг), что соответствует ценам на черешню в начале сезона прошлого года. Год назад аналитики EastFruit фиксировали среднюю оптовую цену за килограмм первой ранней черешни в аналогичный период на юге и западе страны в пределах 60-65 грн/кг ($2,05-2,22/кг) и 70-80 грн/кг ($2,39-2,73/кг).

"Таким образом, на прилавках супермаркетов и на рынках цена на косточковые достигала 200 гривен, в зависимости от сорта, качества, а также региона или страны происхождения", — добавляет эксперт.

Мелитопольская черешня в оккупации

В Украине черешню выращивают почти во всех регионах – в центральных, южных, восточных и западных областях. Но самой известной остается именно мелитопольская (Запорожская область).

"Черешня, которая выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, а также непосредственно в пределах города и окрестных населенных пунктов, известна с XIX века. Сейчас она имеет защищенное географическое указание, то есть является товаром, признанным в ЕС со свойствами и репутацией, обусловленными преимущественно местом происхождения", — говорит Зверева.

До вторжения юг Украины являлся основным поставщиком местной черешни на украинский рынок. Но уже больше года потребители лишены мелитопольской черешни из-за полномасштабной войны и временной оккупации части Запорожской области, уточняет эксперт.

Она подчеркивает, что до военной агрессии РФ много черешни выращивали хозяйства в Николаевской и Донецкой областях.

"Сегодня они находятся либо на оккупированных территориях и не могут отгружать продукцию, либо получили повреждения или уничтожены в результате боевых действий. Например, в Донецкой области уничтожены профессиональные сады сортовой черешни высочайшего экспортного качества", — отмечает собеседница Фокуса.

Как говорит Зверева, в этом сезоне увеличится предложение украинской черешни из других регионов Украины.

"Если погодные условия будут благоприятными, то черешня созреет быстрее и уже с 10 июня существенно увеличится предложение этих косточковых, а значит и цены начнут снижаться", — отмечает руководитель платформы EastFruit.

Пик сезона черешни придется на двадцатые числа июня, так что в этот период можно ожидать снижения стоимости.

Напомним, ранее Фокус писал, сколько стоит малина на киевских рынках. Ягоду закупают в Одесской и Закарпатской областях. Сами продавцы подчеркивают, что пока не спешат продавать малину, поскольку закупочная цена на нее достаточно высока.