Вінниччина та Закарпаття: хто постачає черешню на український ринок та скільки вона коштуватиме

Сьогодні ціна на черешню на ярмарках та в супермаркетах ще суттєво коливається. Але пропозиція збільшиться, а вартість почне знижуватись вже з 10 червня, якщо погодні умови сприятимуть, каже директорка з розвитку Плодоовочевої асоціації України Катерина Звєрєва. Фокус спитав у експертки, яка буде ціна на фрукт цьогоріч.

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На сьогодні в українських супермаркетах та численних ярмарках можна купити як місцеву, так і імпортну черешню. Але ціна на неї ще суттєво коливається — десь кілограм у роздріб коштує 300 гривень, а десь — 1 тис. Це повʼязано з тим, що в Україні сезон ще тільки починається, тому більшість пропозицій — це фрукти з Туреччини, Польщі, Азербайджану та Іспанії. Про це в коментарі Фокусу каже Катерина Звєрєва, директорка з розвитку Плодоовочевої асоціації України, керівниця сайту міжнародної платформи EastFruit.

При цьому, за її словами, тиждень тому на поличках вже зʼявилися перші партії української черешні з Одещини, Миколаївщини, Вінниччини та Закарпаття.

Скільки коштуватиме черешня в цьому році?

"Наразі ціна на ці кісточкові суттєво різниться і коливається на значні суми, відповідно до регіону/країни походження, сорту та якості", — коментує Звєрєва.

Вона пояснює, що сьогодні продаж української черешні ведеться дрібним гуртом за цінами 60-85 грн/кг ($1,64-2,32/кг), що відповідає цінам на черешню на початку сезону минулого року. Рік тому аналітики EastFruit фіксували середню гуртову ціну за кілограм першої ранньої черешні в аналогічний період на півдні та заході країни в межах 60−65 грн/кг ($2,05−2,22/кг) та 70−80 грн/кг ($2,39−2,73/кг).

"Отже, на прилавках супермаркетів та на ринках ціна на кісточкові сягала 200 гривень, у залежності від сорту, якості, а також регіону або країни походження", — додає експертка.

Мелітопольська черешня в окупації

В Україні черешню вирощують майже у всіх регіонах — в центральних, південних, східних та західних областях. Але найвідомішою залишається саме мелітопольська (Запорізька область).

"Черешня, що вирощується в місцевості навколо міста Мелітополь на обох берегах річки Молочна, а також безпосередньо в межах міста і навколишніх населених пунктів, відома з XIX сторіччя. Зараз вона має захищене географічне зазначення, тобто є товаром, визнаним в ЄС з властивостями та репутацією, зумовленими переважно місцем походження", — говорить Звєрєва.

До вторгнення південь України був основним постачальником місцевої черешні на український ринок. Але вже понад рік споживачі позбавлені мелітопольської черешні через повномасштабну війну та тимчасову окупацію частини Запорізької області, уточнює експертка.

Вона підкреслює, що до військової агресії РФ багато черешні також вирощували господарства у Миколаївській та Донецькій областях.

"Сьогодні вони знаходяться або на окупованих територіях і не можуть відвантажувати продукцію, або зазнали пошкоджень чи знищені внаслідок бойових дій. Наприклад, у Донеччині знищені професійні сади сортової черешні найвищої експортної якості", — зазначає співрозмовниця Фокуса.

Як каже Звєрєва, цього сезону збільшиться пропозиція української черешні з інших регіонів України.

"Якщо погодні умови будуть сприятливими, то черешня дозріє швидше і вже з 10-го червня суттєво збільшиться пропозиція цих кісточкових, а отже і ціни почнуть знижуватися", — наголошує керівниця платформи EastFruit.

Пік сезону черешні прийдеться на двадцяті числа червня, тож в цей період можна очікувати зниження вартості.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, скільки коштує малина на київських ринках. Ягоду закуповують в Одеській та Закарпатській областях. Самі продавці наголошують, що поки не поспішають продавати малину, оскільки закупівельна ціна на неї досить висока.