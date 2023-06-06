Сохранили тайну: в банках объяснили, почему НБУ запросил информацию о платежах клиентов

Недавнее письмо НБУ к банкам с требованием подготовить отчетность по транзакциям связано с контролем за операциями юридических лиц, а о слежке за переводами конкретных физических лиц речь не идет, говорят в банках.

Национальный банк Украиныв письме № 25-0005/38228 банкам запросил сбор информации о расчетах физических лиц, но, как уже объяснили в НБУ, в результате этого не состоится персонифицированный сбор данных по каждому гражданину Украины и его платежам. С целью усиления надзора НБУ на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров исключительно относительно субъектов хозяйственной деятельности, что предоставляют платежные услуги, – юридических лиц, пользующихся услугами банков в электронной коммерции. То есть, речь идет о контроле операций именно юридических лиц.

Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка, рассказала Фокусу, что еще в конце прошлого года Национальный банк Украины ввел новую форму отчетности по транзакционным сервисам банков. А очередное письмо НБУ о предоставлении информации №25-0005/38228 от 01.06.2023 предусматривает предоставление дополнительной информации в еженедельном отчете банков.

"Подробная и периодическая отчетность банков по транзакционным сервисам необходима Национальному банку Украины для всестороннего наблюдения за участниками транзакционного рынка Украины (банками, компаниями, предоставляющими платежные услуги), понимание того, кто выступает партнерами/мерчантами банка, выявление возможных незаконных платежей и мискодинга в операциях с использованием ЭПЗ (электронных платежных средств)", — сообщила Анна Довгальская. По ее словам, это письмо Нацбанка не имеет прямого отношения к физическим лицам и их транзакциям, поскольку речь идет о требовании к банкам о предоставлении отчетности в разрезе партнеров-субъектов хозяйствования/предоставителей платежных услуг.

В другом банке эксперт сообщил, что такие запросы Нацбанка участились еще в прошлом году, и это напрямую связано с нелегальным игорным бизнесом, во время расследования по которой регулятор увидел масштабные схемы мискодинга, который использовал, в том числе и банк, который в конечном итоге был ликвидирован. Как ранее сообщал Фокус, в марте НБУ решил ликвидировать "Айбокс Банк" в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

"В декабре прошлого года подобный запрос (от НБУ) уже поступал в банки, однако в нем Нацбанк не требовал дополнительно разделять статистику по карточным операциям отдельных сайтов в случаях, когда платежи в их пользу проходили через агрегатора. Теперь НБУ прямо требует предоставлять и такую информацию. "Об отслеживании операций каждого отдельного человека речь не идет. Вероятно, в случае существенных подозрений регулятор может запросить более подробную информацию по какому-то конкретному мерчанту (юридическому лицу, принимающему карточные платежи от клиентов), но базово такую информацию регулятор предоставлять не просит", — сообщили Фокусу эксперты одного из банков.

Напомним, украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплате своих клиентов в интернете, а также обо всех переводах между физлицами и компаниями.

Как объяснили в НБУ, полученную от финучреждений информацию впоследствии используют исключительно в надзорных целях. С помощью этих данных происходит, в частности, усиление контроля над соблюдением банками украинских законов; выявление проблематики использования услуг; прекращение незаконной и нелегальной коммерческой деятельности; прекращение финансирования терроризма и т.д.