В "Укрэнерго" рассказали, что будет со светом после подрыва Каховской ГЭС

Специалисты, как отмечают в компании, продолжают работать над сценариями дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения гидроэлектростанции.

В Украине изменится режим работы гидроэлектростанций для уменьшения объема воды, попадающей в Каховское водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Также отмечается, что "Укрэнерго" вместе с "Укргидроэнерго" прорабатывают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.

"Изменяется режим работы гидроэлектростанций для того, чтобы уменьшить объем воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление", — говорится в сообщении.

Пока производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но продолжаются ремонты на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, поэтому в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих электроэнергию.

Поэтому украинцам призывают распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Утром 6 июня российские кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Оперативном командовании "Юг" подтвердили информацию.

В 6:44 глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram сообщил, что через пять часов уровень воды будет критическим. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов.

Около 9 утра появились первые сообщения о том, что города и села в Херсонской области начало подтапливать. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел был полностью обесточен, а по соображениям безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Ранее в Минобороны показали последствия подрыва Каховской ГЭС. Глава ведомства отметил, что подрыв гидроэлектростанции является преступлением против человечности. Также Фокус объяснял, что будет с украинской энергетикой без Каховской ГЭС.