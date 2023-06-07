Жителям Херсонской области помогут финансово после эвакуации: как и где получить деньги
Денежную помощь предоставят украинцам, которые вынуждены покинуть Херсонскую область из-за подрыва Каховской ГЭС.
Датский совет по делам беженцев (DRC) открыл регистрацию на финансовую помощь для украинцев, которые эвакуируются из Херсонской области из-за угрозы затопления после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщили на странице организации Facebook.
Где зарегистрироваться
Известно, что регистрационные пункты работают на территории железнодорожного вокзала и автовокзала в Николаеве. Именно в этот город прибывают большинство эвакуировавшихся херсонцев. На каждом участке будут присутствовать представители организации. Узнать их легко: они будут носить жилет с логотипом, а возле них будет баннер DRC.
Для того чтобы зарегистрироваться, потребуются следующие документы:
- паспорт;
- индивидуальный налоговый номер
Также в пунктах регистрации люди смогут получить бесплатную юридическую консультацию.
Эвакуация из Херсонской области: где размещают людей после выезда
Сразу после теракта на Каховской ГЭС, Министерство внутренних дел Украины объявило об эвакуации населенных пунктов, которые рискуют оказаться под водой. Это такие населенные пункты, как:
- Николаевка;
- Ольговка;
- Львово;
- Тягинка;
- Понятовка;
- Ивановка;
- Токаревка;
- Приднепровское;
- Садовое;
- Остров Корабел в Херсоне.
Как сообщил Фокусу руководитель пресс-центра Херсонской ОВА Александр Толоконников, по состоянию на вечер 6 июня из опасных зон эвакуировали около 1000 людей.
"В первую очередь людей отправляют в Херсон. Тут есть четыре шелтера, пункты эвакуации, где люди могут переждать, поспать и поесть. Также эвакуируют в Николаев и Кривой Рог", — рассказал он.
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский добавил, что через Херсон людей направляют в Николаев, а также через Александровку (в Херсонской области) на Запорожье.
Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, сообщил, что их город станет транзитным для эвакуации.
Напомним, 6 июня ВС РФ подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Была разрушена дамба и произошло повышение уровня воды ниже по течению водохранилища.
В "Укргидроэнерго" уже сообщили, что Каховскую ГЭС после подрыва российскими оккупантами невозможно восстановить.