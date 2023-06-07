Дешевле некуда: в Украине стремительно дешевеет газ

Средняя стоимость "голубого топлива" снизилась до минимума с начала расчета показателя в марте 2022 года.

В Министерстве экономики назвали фактическую цену реализации природного газа в Украине за май 2023 года. Она составила 11 163,77 грн за 1 тысячу кубометров без НДС — это на 22,4% меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Отмечается, что средняя стоимость "голубого топлива" снизилась до минимума с начала расчета показателя в марте 2022 года. В течение последнего года цена рухнула почти в три раза. Речь идет о рыночной средневзвешенной цене на газ отечественной добычи.

Цены на газ с прошлого марта менялись следующим образом:

март — 29,391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35,933 грн/тыс. кубометров;

май — 31,175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;

декабрь — 26 199,24 грн/ тыс. кубометров;

январь 2023 — 23 723,43 грн/тыс. кубометров;

февраль 2023 — 20 727,73 грн/тыс. кубометров;

март 2023 — 18 681 грн/тыс. кубометров;

апрель 2023 — 14 382,34 грн/тыс. кубометров.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Что происходит с газом на рынках в Европе

Европейские цены на природный газ в мае резко снизились до показателей двухгодичной давности. Так, стоимость газа на TFT в Нидерландах 25 мая фиксировала на уровне 24,2 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров).

При этом на фоне энергетического кризиса цены на газ еще в 2022 году достигали беспрецедентного уровня — 340 евро за мегаватт-час.

Напомним, несмотря на боевые действия ситуация с добычей газа в Украине не стала проблемной. Так, в начале 2023 года компания "Укргазвидобування", входящая в группу "Нафтогаз", заявила, что по итогам 2022 года было добыто 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного).