Украина потребует от РФ возместить ущерб из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС: названа сумма
В Офисе президента утверждают, что страна-агрессор должна до последней копейки компенсировать нанесенный украинцам ущерб.
Украина потребует от России многомиллиардных репараций в долларах за подрыв плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом журналистам издания Newsweek сказал экономический советник Офиса президента Украины Олег Устенко.
Он отметил, что сумма убытков от разрушения плотины составляет "миллиарды долларов".
"Россию нужно остановить всеми возможными средствами, включая жесткие санкции. Украине нужно возместить весь ущерб, причиненный Россией, до последней копейки", – сказал Олег Устенко.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно
Утром 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Оперативном командовании "Юг" подтвердили информацию.
В 6:44 глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram сообщил, что через пять часов уровень воды будет критическим. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов.
Около 9 утра появились первые сообщения о том, что города и села в Херсонской области начало подтапливать. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел был полностью обесточен, а по соображениям безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.
По информации "Укргидроэнерго", Каховскую ГЭС после подрыва российскими оккупантами невозможно восстановить.
Напомним, Фокус в своем аналитическом материале "ГЭС ценой в миллиарды. Что будет с энергетикой без Каховской ГЭС и могут ли возобновить ее работу" изучал, какие катастрофические последствия ожидаются из-за разрушения Каховской ГЭС и возможны ли веерные отключения электроэнергии в Украине из-за подрыва россиянами ГЭС.
Еще Фокус писал, что компания "Укрэнерго" вместе с "Укргидроэнерго" прорабатывает сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.