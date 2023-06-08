Украина потребует от РФ возместить ущерб из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС: названа сумма

В Офисе президента утверждают, что страна-агрессор должна до последней копейки компенсировать нанесенный украинцам ущерб.

Украина потребует от России многомиллиардных репараций в долларах за подрыв плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом журналистам издания Newsweek сказал экономический советник Офиса президента Украины Олег Устенко.

Он отметил, что сумма убытков от разрушения плотины составляет "миллиарды долларов".

"Россию нужно остановить ​​всеми возможными средствами, включая жесткие санкции. Украине нужно возместить весь ущерб, причиненный Россией, до последней копейки", – сказал Олег Устенко.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Утром 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Оперативном командовании "Юг" подтвердили информацию.

В 6:44 глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram сообщил, что через пять часов уровень воды будет критическим. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов.

Около 9 утра появились первые сообщения о том, что города и села в Херсонской области начало подтапливать. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел был полностью обесточен, а по соображениям безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

По информации "Укргидроэнерго", Каховскую ГЭС после подрыва российскими оккупантами невозможно восстановить.

Напомним, Фокус в своем аналитическом материале "ГЭС ценой в миллиарды. Что будет с энергетикой без Каховской ГЭС и могут ли возобновить ее работу" изучал, какие катастрофические последствия ожидаются из-за разрушения Каховской ГЭС и возможны ли веерные отключения электроэнергии в Украине из-за подрыва россиянами ГЭС.

Еще Фокус писал, что компания "Укрэнерго" вместе с "Укргидроэнерго" прорабатывает сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.