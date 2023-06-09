Санкции в деле: российские олигархи не могут потратить заработанные во время войны миллиарды

Энергетические миллиардеры из РФ, например Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, нажились в ходе резкого подорожания энергоносителей

Некоторые российские олигархи сумели получить дивиденды в размере миллиардов долларов от своих компаний, даже несмотря на санкции из-за войны в Украине. Но проблема для них состоит в том, что вариантов, куда потратить свой доход, у них практически нет, пишет агентство Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пять российских миллиардеров в нефтяной, никелевой и минеральной отраслях с начала 2022 года получили около 10 миллиардов долларов в виде выплат от своих компаний.

Энергетические миллиардеры из РФ, например Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, нажились в ходе резкого подорожания энергоносителей, когда Россия спровоцировала энергетический кризис в Европе после вторжения в Украину.

Как отмечается, ПАО "Фосагро", которая принадлежит миллиардеру Андрею Гурьеву и специализируется на производстве удобрений, получила наибольшую прибыль в прошлом году в связи с дефицитом на некоторых рынках, что привело к росту цен.

В то же время Гурьев и акционер горнодобывающего гиганта ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин находятся под санкциями Великобритании и США, а Тимченко — под санкциями ЕС, США и Великобритании. Алекперов и Михельсон находятся под колпаком у британского правительства.

"Их изоляция от остального мира подстегивает инвестиции в местные фирмы, которые миллиардеры раньше не рассматривали, и показывает, как российская элита приспосабливается к послевоенной реальности", — отмечают журналисты.

Когда Россия не сможет финансировать войну против Украины

Агрессор даже под жесткими санкциями Запада продолжает экспортировать свои энергоносители. Но, конечно, не все так радужно, как было до 24 февраля 2022 года. Например, МВФ в одном из последних обзоров региональной экономики весной 2023 года прогнозирует резкое снижение поступлений в бюджет России в 2023 году. Авторы обзора напоминают, что с 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Европейского Союза на импорт сырой нефти и ограничение цен на экспорт в третьи страны на уровне $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 года начал действовать запрет на импорт и ограничение цен на нефтепродукты.

Логично, что оскудение потока нефтедолларов должно привести к деградации российской экономики, как это в свое время было с Советским Союзом.

"Снижение доходов уже приводит к конфликту между элитами. Менеджмент госкомпаний, таких как Газпром, Роснефть или ВТБ, испытывает ухудшение ситуации из-за оскудения разворовываемых ими денежных потоков. Поэтому, надеемся, что не только снижение поступлений в федеральный бюджет, но и блокирование резервов в госкомпаниях приведет к заметному недовыполнению плана финансирования преступной войны", — отметил в разговоре с Фокусом бывший представитель НБУ Виталий Шапран.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Кен Сильверстайн считает, что решение Владимира Путина вторгнутся в Украину приведет к мощному экономическому кризису в РФ.

Также отметим, что война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.