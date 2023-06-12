Уроверь продолжает снижаться: МАГАТЭ обеспокоено уровнем воды на Запорожской АЭС, — Гросси

Уровень воды на Запорожской ТЭС, которая находится под контролем российских войск, оценивался в 11,27 метра по сравнению с почти 17 метрами до разрушения оккупантами дамбы.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразили необходимость расширения доступа к территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) с целью проведения проверки "существенных расхождений" в данных об уровне воды на Каховской дамбе, которая была повреждена в результате взрыва и используется для охлаждения реакторов станции. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает сайт агентства.

По его сообщениям, уровень водохранилища Каховской ГЭС быстро снижается после серьезных повреждений нижней плотины на прошлой неделе, вызванных подрывом со стороны российских оккупантов.

Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), на 11 июня было отмечено снижение уровня воды на Запорожской ТЭС (ЗТЭС) до 11,27 метра, по сравнению с предыдущим показателем в почти 17 метров до разрушения плотины.

Кроме того, сообщается, что высота уровня воды продолжает снижаться и в других частях огромного водохранилища, что может привести к различиям около 2 метров по сравнению с данными, предоставленными Запорожской ТЭЦ.

Так, высота уровня воды является ключевым параметром для продолжительной работы водяных насосов, говорится в заявлении.

"Возможно, это расхождение в измеренных уровнях вызвано изолированным водоемом, отделенным от более крупного водохранилища. Но мы сможем узнать об этом только тогда, когда получим доступ к ТЭС", — подчеркивает Гросси.

МАГАТЭ также сообщило, что при текущем уровне водохранилища на Запорожской ТЭС, водяные насосы продолжают функционировать. Однако в настоящее время они не работают непрерывно, так как как канал Запорожской ТЭС и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для охлаждения на протяжении нескольких месяцев.

Бассейн-охладитель Запорожской атомной электростанции и выпускной канал Запорожской ТЭС играют важную роль в обеспечении непрерывного поступления охлаждающей воды. Гросси, гендиректор МАГАТЭ, подчеркнул, что поддержание целостности этих систем имеет жизненно важное значение для обеспечения безопасности станции.

"Тепловая электростанция играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной электростанции, находящейся в нескольких километрах от нас. Я полностью рассчитываю, что в ближайшее время наши специалисты смогут выехать туда для самостоятельной оценки ситуации. Я также лично подниму этот важный вопрос с Запорожской АЭС", — добавил он.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, 8 июня стало известно, что НАТО разработала планы на случай различных событий, связанных с полномасштабной войной в Украине, включая возможный ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией Россией.

Также напомним, что в конце мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Совете безопасности ООН озвучил пять принципов, которые нужно соблюдать, чтобы предотвратить техногенную катастрофу на захваченной ВС РФ Запорожской АЭС.