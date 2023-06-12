Мясо дороже, яйца дешевле: как летом будут меняться цены в Украине

С осени прошлого года, когда российские оккупанты масштабно атаковали энергетическую инфраструктуру, в Украине ускорился рост цен. Фокус рассказывает, что происходит с ценами в 2023 году и чего ожидать украинцам.

В мае 2023 в Украине продолжилась апрельская тенденция по замедлению темпов роста потребительских цен. Как свидетельствуют данные Госстата, индекс потребительских цен в мае составил 0,3%, а в годовом исчислении уменьшился до 15,6%. Но радоваться рано, поскольку, как пишет Фокус в своей статье "Новый урожай, катастрофа на ГЭС и тарифы. Что с ценами в Украине и будут ли дешеветь продукты", новости с фронта, катастрофическая ситуация на юге из-за теракта россиян на Каховской ГЭС и некоторые другие факторы вполне способны перевернуть ситуацию с ног на голову.

Важные продукты: что происходит с ценами на мясо и яйца

Среднемесячная цена десятка куриных яиц в мае составила 56,10–59,05 грн. По сравнению с апрелем, их стоимость снизилась от 7,3 до 11,1%. Тем временем ценники на основные виды мяса – говядина, свинина, мясо птицы – торговые сети не меняют. Среди исключений — куриные голени, которые в течение мая стали дороже на 6,9%. В целом за пять месяцев 2023 розничные цены на мясо серьезно выросли.

Как изменились цены на мясо в мае:

говяжьи ребра — 157,98 грн/кг (+11,4% к январю 2023 года );

); куриные голени – 81,95 грн/кг (+15,2%);

куриное филе – 148,60 грн/кг (+7,4 %);

свиная грудинка – 183,86 грн/кг (+5,2 %);

свиной ошейок – 241,81 грн/кг (+22,5%).

Главная причина роста цен – высокие энергозатраты перерабатывающих предприятий, недостаточно развитый внутренний рынок из-за сокращения производства в результате потери ряда предприятий в районах вблизи зоны ведения боевых действий, а высокий спрос на продукцию предприятия долгое время закрывали импортом. Недавно в Ассоциации "Свиноводы Украины" сообщили, что доля импортной свинины по сравнению с прошлым годом сокращается.

Тем временем, как считают опрошенные Фокусом эксперты, на фоне увеличения предложения яиц, они будут дешеветь как минимум до средины лета. Так, по словам старшей научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светланы Пашко, это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих примерно половину всего объема яиц в Украине.

"Но не следует забывать, что уменьшение или рост цены на куриные яйца будет зависеть и от проведения военных действий на территории Украины", — отметила старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светлана Пашко.

Также летом продолжится тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса. Например, розничные цены на говядину должны снизиться до 3%, а вот стоимость курятины и свинины наоборот — подскочить до 9%.

"Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины у нас нестабильная и сложно прогнозируемая ситуация в цепочке "переработка-реализация-потребление" основных видов мяса", — объясняет ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Наталия Копытец.

Не видать украинцам и дешевого хлеба. По мнению экспертов, средняя цена хлебобулочных изделий продолжит постепенный рост в среднем на 0,5-2% в месяц.

Напомним, ранее Фокус писал, что из-за теракта россиян на Каховской ГЭС, украинцы останутся без любимых арбузов и помидоров из Херсонской области.