Выезд разрешен. Кто из мужчин может покинуть Украину во время действия военного положения

Военное положение в Украине стало причиной запрета для военнообязанных мужчин покидать страну. Однако некоторые мужчины все-таки имеют законное право на выезд за границу. Фокус выяснил, кому пограничники разрешат выехать и какие документы понадобятся на границе.

Введенный режим военного положения запрещает мужчинам покидать пределы Украины.

"На период действия правового режима военного положения мужчинам — гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это общие правила", — говорит Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Еженедельно Государственная пограничная служба Украины сообщает о попытках незаконного пересечения границы мужчинами. Например, недавно в Госпогранслужбе сообщили, что задержали 14 военнообязанных граждан, которые вне пунктов пропуска пытались попасть в Румынию и Молдову. "Всех задержанных доставили в пограничные подразделения для привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". В отношении двух правонарушителей в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Льготники – в законе. Какие категории мужчин могут уехать из Украины во время войны

Юристы говорят: основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопрос выезда мужчин за границу во время военного положения, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Статья 23 указанного закона содержит перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

"Лица, имеющие соответствующее право на отсрочку от мобилизации, имеют право на выезд за границу. Например, отсрочку от призыва имеют женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Для пересечения границы указанной категории лиц необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка (детей) и свидетельство о смерти матери ребенка, или решение суда о лишении матери родительских прав, или признании без вести отсутствующей, или решение суда о разводе с определением места жительства с отцом", — приводит пример Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Он объясняет: при наличии необходимых документов государственную границу могут пересекать мужчины-моряки; мужчины, исключенные из военного учета; мужчины, временно непригодные к военной службе; мужчины, являющиеся отцом трех и более детей, в том числе и от разных браков, и другие.

Если отец самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, он имеет право выехать за границу Фото: pexels.com

В целом, в законе перечень лиц, которые могут уехать, действительно достаточно велик. Например, право на выезд за границу имеют забронированные учреждением или предприятием мужчины, если имеют командировочные документы. Также могут покинуть страну мужчины с инвалидностью.

"Лица с инвалидностью (независимо от группы) имеют право пересекать государственную границу на выезд из Украины при наличии одного из таких документов, подтверждающих инвалидность: удостоверения, подтверждающего соответствующий статус; пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи; справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь", — отмечает Дмитрий Лазебный.

Мужчины-инвалиды, а также те, у кого инвалидность имеет жена, могут уезжать за границу во время действия военного положения

Если у мужчины имеет инвалидность супруга, он также может выехать за границу, но только при наличии документов, подтверждающих родственную связь, а также действительные документы по инвалидности жены. "Мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или ребенка, больного тяжелыми болезнями, но которому не установлена инвалидность. Следует предоставить свидетельство о рождении ребенка (детей), документы, подтверждающие родственные связи; документы, подтверждающие инвалидность. Среди возможных документов — удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, индивидуальная программа реабилитации ребенка, свидетельство о рождении ребенка (детей)", — перечисляет некоторые категории мужчин, которые могут уехать за границу, и необходимые для этого документы адвокат Игорь Ясько.

Если мужчина ухаживает за больными близкими родственниками, и у него есть об этом соответствующие документы, он имеет право пересечь границу Фото: Громадське

По его словам, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе, тоже могут покинуть страну. Но для этого нужно предоставить справку о получении компенсации лицу, занятому постоянным уходом за нуждающимися лицами (может быть выдана только по зарегистрированному месту жительства), решение суда, справку МСЭК.

В командировку. Кто из мужчин имеет законное право уехать за границу по делам

Валерий из Киева недавно вернулся из заграничного путешествия в Польшу. Он рассказал Фокусу, что для пересечения границы использовал документы, подтверждающие его бронь за предприятием, где он официально трудоустроен, а также документы, подтверждающие цель поездки (а именно, командировку).

На границе у мужчин обязательно проверят документы, предоставляющие право на выезд за границу во время военного положения Фото: ГПСУ

"Статья 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" предусматривает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Итого, чтобы работник мог выехать за границу в командировку, необходимо, чтобы предприятие, в котором он работает, принадлежало к критически важным предприятиям, а сам работник был забронирован на основании решения Министерства экономики за таким предприятием", — говорит Ярина Паш, младший юрист АО "Мисечко и Партнеры".

Выезд в командировку мужчинам разрешен, но только если работник забронирован за предприятием Фото: УНИАН

Дмитрий Лазебный отмечает: в командировку могут выехать только забронированные лица. Выезжают такие забронированные работники на основании п. 2-6 "Правил пересечения границы".

Какие документы необходимо предоставить на границе

выписка из приказа Министерства экономики (согласно пункту 5 постановления Кабинета Министров Украины от 03.03.2022 № 194) о бронировании такого работника;

документы о командировке такого лица за границу (приказ предприятия (заверенная копия) на командировку за границу).

Игорь Ясько сообщил: за границу в командировку могут ехать и научные работники, и педагоги, ведь они имеют право на отсрочку от мобилизации, и при предоставлении на границе документов о командировке они тоже могут выехать. "Требуются военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва (призыва по мобилизации), справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу указанных лиц, документы, подтверждающие цель пересечения границы (например, приказ о командировке за границу)", — отмечает Игорь Ясько.

Юристы убеждены: безосновательный и необоснованный отказ ГПСУ в пересечении государственной границы можно обжаловать в судебном порядке через административный суд

Кроме права забронированных работников на командировки, законно выехать за границу могут представители некоторых профессиональных групп. Однако, конечно, при наличии необходимых для пересечения границы документов. Речь идет, в частности, о водителях, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ, для населения Украины. Для этого обязательно нужна информация о личности в информационной системе "Шлях".

Законно выехать из страны могут моряки, но при наличии удостоверения и трудового договора

Работники предприятий железнодорожного транспорта, спортсмены, тренеры, судьи, работники на морских судах и авиационный персонал тоже могут покинуть пределы Украины. Однако у всех таких категорий должны быть документы, в частности решение о выезде за границу — для железнодорожников, подтверждающие документы о международных соревнованиях или сборах — для спортсменов и тренеров, удостоверение личности моряка, справка от учебного заведения, военно-учетные документы, список лиц судового экипажа и/ или трудовой договор — для работников на морских судах, а для авиационного персонала — трудовой договор, подтверждение, предоставленное Госавиаслужбой, а также приказ субъекта авиационной деятельности о командировке лица за границу, военно-учетные документы.

Студентам — запрещено. Могут ли выехать за границу студенты иностранных вузов

С прошлого года не прекращаются жаркие дискуссии о том, могут ли студенты выехать за границу во время военного положения.

"Согласно разъяснениям Государственной пограничной службы, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются соискателями предвысшего и высшего образования, ассистенты — стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, однако эта категория граждан не имеет права выезжать за границу", — рассказала Ярина Паш. Адвокат Игорь Ясько тоже говорит, что этой категории мужчин выезд запрещен.

Госпогранслужба предоставила разъяснение относительно студентов иностранных вузов: они не имеют права выезжать Фото: dpsu.gov.ua

Однако, по мнению Дмитрия Лазебного, есть возможность доказать право учиться за границей через суд, и в таком случае существует большая вероятность, что студент, в конце концов, сможет уехать.

"Мужчины-студенты, которые учатся за пределами Украины, могут доказать наличие у них права на выезд за границу исключительно в судебном порядке, ведь пограничники таких лиц за границу не выпускают", — отметил Лазебный. Он рассказал об алгоритме действий.

Что нужно сделать студентам иностранных учебных заведений для выезда за границу:

явиться со всеми необходимыми документами на пункт пропуска;

получить в письменном виде отказ в пропуске;

обжаловать письменный отказ в административном суде.

Список документов для студентов, начавших обучение в иностранных вузах после начала военного положения:

паспорт гражданина Украины и загранпаспорт;

гражданина Украины и загранпаспорт; военно-учетный документ об отсрочке от мобилизации;

документ об отсрочке от мобилизации; разрешение руководителя территориального центра комплектования (военкомата) на пересечение границы;

территориального центра комплектования (военкомата) на пересечение границы; студенческий билет/ студенческая виза или ISIC-билет;

студенческая виза или ISIC-билет; нотариально заверенные и переведенные на украинский документы об обучении студента в зарубежном вузе;

в зарубежном вузе; для студентов, поступивших на учебу после 24 февраля 2022 года, должно поступить еще и распоряжение от главы Госпогранслужбы (получением этого документа занимается университет, обращающийся в Министерство образования и науки Украины, Министерство уже обращается к пограничникам, студент получает PDF-обращение, которое в распечатанном виде должен показать при пересечении границы).

Пограничники почти ежедневно ловят "бегунов", которые без документов пытаются пересечь границу вне официальных пунктов пропуска Фото: УНИАН

Главный вопрос — разрешат ли пограничники пересечь границу, ведь на сайте Госпогранслужбы говорится, что на границе граждан пропускают именно по решению сотрудника ГПСУ. То есть, сотрудник может решить пропустить или не пропустить.

"Такие случаи (когда не пропускали сотрудники ГПСУ) были. Главные правила — не вступать в конфликт и звонить по телефону на горячую линию, а также юристам, адвокатам, если ваши права нарушают", — подчеркнул Игорь Ясько.

А по словам Дмитрия Лазебного, если соответствующее решение принимается сотрудником ГПСУ на основании собственного усмотрения, без учета требований закона, скорее всего, такое решение будет с большой вероятностью отменено.

"Безосновательный и необоснованный отказ в пересечении государственной границы можно обжаловать в судебном порядке (в соответствующий административный суд) или в административном (к начальнику органа охраны государственной границы)", — сообщил Дмитрий Лазебный.