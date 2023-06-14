Минобороны отозвало письмо к Кабмину о продлении закупок по госконтрактам, – СМИ

Как отмечают журналисты, в этом месяце закупки питания для украинской армии впервые за время полномасштабной войны были проведены на системе Prozorro, что позволило сэкономить 6 млрд бюджетных средств.

Министерство обороны Украины отозвало письмо, которым просило продлить закупки по государственным контрактам на весь 2023 год, без системы Prozorro. Об этом 13 июня пишет издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на свои источники в Кабинете министров Украины.

Сообщается, что ранее Минобороны обратилось к Кабмину с просьбой продлить возможность закупок продовольствия для армии по госконтрактам до конца текущего года, вместо 90 дней. По данным источника, в правительстве получили письмо 9 июня.

В публикации говорится, что по словам зампредседателя коллегиального органа МО Даны Яровой, на данный момент объявлено о намерении заключить договора по 16 лотам, проторгованным на Prozorro. По двум будут назначены новые торги.

Ранее, 12 июня, в издании "Цензор.НЕТ" отмечали, что 6 июня закупки питания для армии впервые за время полномасштабной войны были проведены на системе Prozorro, что позволило сэкономить 6 миллиардов бюджетных средств.

Напомним, что с 23 апреля в системе Prozorro появилась возможность будет проверять информацию об оборонных закупках. Отчитываться оборонные заказчики и войска обязаны в течение десяти рабочих дней со дня подписания контракта.

Мы также писали о том, что 27 апреля в издании "Наші гроші" заявили, что по данным системы Prozorro, Закупочные цены на продовольствие для сотрудников Главного ГУР МО существенно ниже, чем для Минобороны Украины.

Еще мы сообщали, что 7 июня стало известно о смягчении меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Украины Игорю Халимону, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением на 12 миллионов гривен при закупках продуктов питания для ВСУ.