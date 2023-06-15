Мясо в Украине дорожает: названные причины
Инфляция в мае 2023 года замедлилась еще на несколько процентных пунктов, а фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза Национального банка.
В Украине потребительская инфляция в годовом измерении (г/и) в течение мая замедлилась до 15,3%. В апреле этот показатель составил 17,9%. По информации пресс-службы НБУ, в месячном измерении цены выросли на 0,5%.
Какие продукты подорожали больше всего
Продолжают дорожать овощи борщового набора:
- капуста – через межсезонье поставок ранних сортов;
- лук и морковь – вследствие исчерпания запасов в Украине и за границей.
Прибавляет в цене также мясо. Причина: отсутствие внутреннего предложения и слабый импорт на фоне повышения мировых цен.
Что подешевело
По информации Нацбанка, медленнее росли цены на:
- хлеб и мучные изделия;
- кондитерские изделия;
- напитки и консервы.
Удорожание молочных продуктов и подсолнечного масла замедлилось на фоне снижения мировых из-за снижения спроса, а также из-за неопределенности, связанной с ограничением транзита продовольствия через соседние страны Европейского Союза. Цены на молоко росли медленнее на фоне избыточного предложения в условиях слабого спроса.
В мае снижались цены на крупы и муку. В НБУ объяснили, что это происходит из-за низких экспортных цен и достаточных для обеспечения внутренних нужд запасов зерновых. Снижение импортных цен и эффекты от укрепления наличного курса гривны привели к дальнейшему замедлению подорожания бананов.
Не дорожают и тепличные овощи преимущественно благодаря появлению более расширенного предложения. На этом фоне цены на яйца за месяц несколько снизились, но годовые темпы роста остаются высокими на фоне эффекта базы сравнения и увеличения экспорта.
Что с инфляцией
В НБУ предупреждают, что дальнейшее замедление инфляции будет более сдержанным по сравнению с предыдущими месяцами.
"Это будет вызвано исчерпыванием эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения на рынке горючего с 1 июля и изменениями в ценообразовании на рынке электроэнергии", — пояснила пресс-служба регулятора.
Отмечается также, что темпы инфляции были сдержаны из-за достаточного предложения продовольствия и горючего, укрепления гривни на наличном валютном рынке, улучшения инфляционных и курсовых ожиданий.
"Замедление инфляции также в значительной степени объясняется эффектом базы сравнения", — добавили в НБУ.
Напомним, Фокус недавно разбирался, смогут ли украинцы увидеть падение стоимости борщового набора. Эксперты считают, из тех цен, которые были в 2022 году, ожидать не стоит, поскольку расходы на выращивание овощей существенно увеличились.
Еще Фокус писал, что из-за теракта россиян на Каховской ГЭС украинцы останутся без любимых арбузов и помидоров из Херсонской области.