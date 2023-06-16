Повышение тарифов на свет: украинцам рассказали, как это отразится на субсидиях

В Минсоцполитики пообещали, что для домохозяйств, которые уже получают субсидию, все перерасчеты будут автоматическими, учитывая подорожание электроэнергии.

На фоне повышения стоимости электроэнергии для бытовых потребителей в Министерстве социальной политики считают, что количество домохозяйств — получателей субсидии увеличится, примерно, на один миллион. Об этом заявила в эфире телемарафона министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По словам чиновницы, для домохозяйств, которые уже получают субсидию, все перерасчеты будут автоматическими, с учетом подорожания электроэнергии.

"Ми считаем, что новых обращений за назначением субсидий среди тех, кто по старым тарифам не нуждался в помощи, будет за весь сезон до миллиона", — сказала Жолнович.

Министр социальной политики также напомнила, что государство компенсирует стоимость любого тарифа в пределах установленного для каждого вида домохозяйства норматива.

"Если это здание на электрическом отоплении — большее количество киловатт будет покрываться субсидией, если, например, на газовом отоплении — меньше. То есть сумма субсидии будет пересчитана в пределах установленной нормы", — объяснила она.

Назначать субсидии будут по-новому

Процедуру обращения за жилищной субсидией упростили. Так, например, гражданам разрешили не возиться с правками, также можно не заполнять декларацию на назначение субсидии на оплату ЖКУ.

Подавая заявления, представитель домохозяйства должен только написать упрощенное заявление и указать:

информацию обо всех его членах;

место жительства;

реквизиты счета для зачисления субсидии при ее назначении (в формате IBAN).

По информации Министерства социальной политики, упрощенный механизм заработает в канун нового отопительного сезона. В большинстве регионов он стартует в октябре.

Фокус 13 июня сообщал, что субсидии в Украине на оплату коммунальных услуг продолжают выдавать. В материале опубликована информация для граждан, арендующих жилье в 2023 году.

Напомним также, что с 1 февраля 2023 украинцы, получающие субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, сами снимают деньги и перечисляют их коммунальным предприятиям. До этого субсидия сразу учитывалась в платежках за коммунальные услуги.