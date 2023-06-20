"Все равно недоплачивают": в ДТЭК назвали справедливый тариф на электроэнергию

По словам Сергея Коваленко, пересмотр тарифа уменьшит финансовую нагрузку на государственную генерацию, но доходы поставщиков от этого не вырастут.

Повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн за киловатт-час, которое состоялось 1 июня 2023 года, все равно не означает, что украинцы платят реальную цену за свет. Как объяснил генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко, население даже сейчас недоплачивает почти половину от того, сколько реально должно платить.

По его словам, украинцы должны платить 5,44 грн за киловатт-час, а не 2,64 грн. Свои слова он объяснил на примере структуры цены на электроэнергию Днепропетровской области.

"Именно 5 грн 44 коп. за киловатт-час тратит поставщик, чтобы и обеспечить электроэнергией бытового клиента. При этом население покупает электроэнергию у поставщика по гораздо более низкому регулируемому тарифу — 1,44/1,69 грн до 1 июня и 2,64 грн сейчас", — подчеркнул Коваленко.

Остальное, как отметил гендиректор Yasno, покрывает государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". До 1 июня, когда тариф для населения был на уровне 1,44 грн и 1,68 грн, госкомпании компенсировали еще большую разницу — где-то 3,76 грн с киловатт-часа, то есть около 140 млрд грн в год.

"Изменение тарифа уменьшит финансовую нагрузку на государственную генерацию. Доходы поставщиков от этого не вырастут, просто часть, которую платило государство, теперь нужно будет собирать с населения", — рассказал Сергей Коваленко.

Рыночная цена на электроэнергию: возможна ли она в украинских реалиях

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченка, тариф в размере 2,64 грн за кВт-час – временный, поскольку Украине следует двигаться в сторону настоящего рынка электрической энергии. Значит, цена на элекроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться рынком, а не в кабинетах власти. Проще говоря: потребитель должен выбирать компанию, как это происходит с мобильными операторами.

Также Фокус писал, что последнее повышение тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей преследует цель помочь восстановиться энергетической системе, пострадавшей от обстрелов со стороны России.