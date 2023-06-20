"Все равно недоплачивают": в ДТЭК назвали справедливый тариф на электроэнергию

По словам Сергея Коваленко, пересмотр тарифа уменьшит финансовую нагрузку на государственную генерацию, но доходы поставщиков от этого не вырастут.

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Повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн за киловатт-час, которое состоялось 1 июня 2023 года, все равно не означает, что украинцы платят реальную цену за свет. Как объяснил генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко, население даже сейчас недоплачивает почти половину от того, сколько реально должно платить.

По его словам, украинцы должны платить 5,44 грн за киловатт-час, а не 2,64 грн. Свои слова он объяснил на примере структуры цены на электроэнергию Днепропетровской области.

"Именно 5 грн 44 коп. за киловатт-час тратит поставщик, чтобы и обеспечить электроэнергией бытового клиента. При этом население покупает электроэнергию у поставщика по гораздо более низкому регулируемому тарифу — 1,44/1,69 грн до 1 июня и 2,64 грн сейчас", — подчеркнул Коваленко.

Остальное, как отметил гендиректор Yasno, покрывает государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". До 1 июня, когда тариф для населения был на уровне 1,44 грн и 1,68 грн, госкомпании компенсировали еще большую разницу — где-то 3,76 грн с киловатт-часа, то есть около 140 млрд грн в год.

"Изменение тарифа уменьшит финансовую нагрузку на государственную генерацию. Доходы поставщиков от этого не вырастут, просто часть, которую платило государство, теперь нужно будет собирать с населения", — рассказал Сергей Коваленко.

Рыночная цена на электроэнергию: возможна ли она в украинских реалиях

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченка, тариф в размере 2,64 грн за кВт-час – временный, поскольку Украине следует двигаться в сторону настоящего рынка электрической энергии. Значит, цена на элекроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться рынком, а не в кабинетах власти. Проще говоря: потребитель должен выбирать компанию, как это происходит с мобильными операторами.

Также Фокус писал, что последнее повышение тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей преследует цель помочь восстановиться энергетической системе, пострадавшей от обстрелов со стороны России.