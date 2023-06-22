Санкции против России: ЕС будет давить на третьи страны, которые отправляют товары в РФ, — WSJ

По словам журналистов, европейские и американские официальные лица ясно дали понять, что их приоритетом сейчас является повышение эффективности санкций и предотвращение лазеек для РФ.

В Евросоюзе хотят установить новый режим санкций, который будет накладывать запрет на экспорт в третьи страны за помощь России в обходе ограничений. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По словам журналистов, блок из 27 стран не ввел предложенный запрет на торговлю восьми китайским компаниям за поставку в Россию товаров военного назначения. По словам европейских дипломатов, после переговоров с Пекином ЕС внес в черный список только три компании.

Издание пишет, что эти меры составляют главную часть 11-го пакета санкций. ЕС стремится ограничить способность России импортировать подпадающие под санкции западные товары двойного назначения, в том числе высокотехнологичную продукцию, которую Кремль может использовать в войне против Украины.

Сообщается, что европейские и американские официальные лица ясно дали понять, что их приоритетом сейчас является повышение эффективности санкций и предотвращение лазеек для РФ.

По словам дипломатов, меры ЕС предполагают двусторонний подход. Так, блок запретит транзит через территорию России товаров и технологий, которые могут укрепить российскую военную или оборонную промышленность. Кроме того, ЕС предоставит государствам-членам право вводить экспортные запреты, ограничивающие продажу "чувствительных товаров и технологий" двойного назначения непосредственно странам, которые поставляют их в Россию.

В материале говорится, что Германия возглавила группу стран, которые выступают за смягчение мер, так как они могут быть использованы против Китая. В результате государства-члены согласились, что запреты на экспорт будут использоваться только как "исключительная крайняя мера".

Некоторые европейские дипломаты говорят, что режим запрета на экспорт, возможно, никогда не будет использован, но он станет полезным инструментом для оказания давления.

Напомним, что послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. Сообщалось, что в Европейской комиссии считают, что это позволит усилить борьбу с обходом санкций и заблокировать возможность получения подлежащих ограничениям товаров.

Кроме того, Евросоюз запретил транспортировать нефть российским трубопроводом "Дружба". При обсуждении 11-го пакета антироссйиских санкций представители ЕС прислушались к польской стороне, которая требовала остановить подачу нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".