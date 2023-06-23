Пять миллиардов за убытки в Крыму: "Нафтогаз" обещает принудительно "выбить" деньги с России

В "Нафтогазе" говорят, что Россия не хочет добровольно выплатить деньги, поэтому украинская сторона будет использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств.

Компания НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы хотят принудительно взыскать с России многомиллиардную компенсацию за утраченные активы в Крыму. Ходатайство в окружной суд США округа Колумбия уже подано сообщила 23 июня пресс-служба компании.

Отмечается, что суд должен подтвердить решение Арбитражного Трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, согласно которому Россия должна выплатить 5 миллиардов долларов (и проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" из-за оккупации Крыма.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, имеют право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

"Поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", — отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

В американском законодательстве есть норма, согласно которой подтверждение арбитражного решения является обязательным, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции.

При этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

Напомним, Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов компенсации "Нафтогазу". Это компенсация за убытки, которая понесла украинская компания после захвата россиянами ее активов в Крыму в 2014 году.

"Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, ставшей одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад", — рассказал тогда глава правления "Нафтогаза".

Тем временем Фокус уже сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" инициировала новый арбитраж с российским газовым монополистом "Газпром". Известно, что украинская компания требует от российской деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, поскольку "Газпром" рассчитался не полностью.