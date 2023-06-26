Нацбанк передумал: что будет с учетной ставкой до конца 2023 года

Учетная ставка в Украине остается неизменной на уровне 25% годовых с июня 2022 года.

В Национальном банке Украины снижать учетную ставку уже в июле или сентябре 2023. Об этом сообщает пресс-служба регулятора и такого же мнения придерживаются большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ.

Так, 3 из 11 членов комитета предлагали снизить учетную ставку уже в июне, но большинство участников последнего заседания высказались против. По их мнению, риски от преждевременного снижения учетной ставки гораздо выше, чем если держать ее без изменений. Но уже в июле ситуация может измениться и учетную ставку можно будет снизить на 1-2 в.п.

"Большинство членов Комитета по монетарной политике согласились, что в случае дальнейшего, более стремительного, чем прогноз, замедления общей и базовой инфляции, соответствующего улучшения ожиданий и сохранения достаточного объема международных резервов НБУ сможет перейти к циклу снижения учетной ставки без риска потери привлекательности гривневых активов", – сказано в сообщении Нацбанка.

При этом отмечается, что если Украина столкнется с новыми вызовами, НБУ отсрочит это решение.

"Сильного понижения учетной ставки не будет", — предупредили в Нацбанке.

В Национальном банке также считают, что потеря привлекательности гривны – слишком сильная угроза для макрофинансовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции.

"Поэтому учетная ставка в условиях полномасштабной войны должна оставаться положительной в реальном выражении", — подчеркнул регулятор.

Большинство членов комитета ожидают, что к концу 2023 года ставка будет составлять 20-21% против нынешних 25%.

Учетная ставка — что это такое

Инструмент, с помощью которого Национальный банк Украины контролирует инфляционные процессы. Регулятор увеличивает ставку, чтобы сдержать рост цен или снижает ее, чтобы повысить экономическую активность.

До широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Украину учетная ставка была зафиксирована на уровне 10%, а за полгода до этого — 6%. В июне прошлого года НБУ повысил ставку до 25%.

Напомним, недавно Фокус объяснял, что рост ставки НБУ должен подстегнуть повышение стоимости ресурсов, то есть, отразиться на депозитных ставках. Также Фокус писал о консенсус-прогнозе неправительственных аналитиков относительно продолжительности войны и динамики ВВП в Украине.