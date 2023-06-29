Украинцы в Польше смогут ежемесячно получать 7000 гривен: что для этого нужно

Раньше Польша выплачивала 500 злотых помощи, теперь сумму увеличили до 800 злотых. На эту льготу могут претендовать беженцы из Украины или лица, которые опекают ребенка-беженца.

В Польше будут выплачивать родителям пособие в размере 800 злотых, то есть примерно 7000 гривен, в месяц. Об этом сообщили 27 июня на правительственном сайте.

Ранее в Польше существовала программа, по которой можно было претендовать на выплату 500 злотых пособия по уходу за ребенком, теперь сумму увеличили до 800 злотых. Изменения призваны приспособить поддержку к актуальным потребностям польских семей, однако получать ее смогут и украинцы.

"Вся эта замечательная программа является программой повышения уважения к семьям, расширения возможностей для всех наших детей, чтобы они могли позволить себе внеклассные мероприятия, дополнительные уроки танцев, уроки музыки, спортивные мероприятия, праздники", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Выплата 7000 гривен ежемесячно на ребенка: что нужно знать украинцам

Украинцы могут подать специальную заявку на выплаты на украинском языке (форма SW-U) в электронном виде через Платформу электронных услуг ZUS, портал Emp@tia или банк. Об этом говорится на сайте ZUS.

"Это льгота для одного из родителей, временного опекуна или лица, которое занимается ребенком", — говорится в публикации.

На выплаты могут претендовать:

граждане Украины или их мужья/жены, выехавшие в Польшу после 23 февраля прошлого года из-за боевых действий;

украинки или жены украинцев, выехавшие из-за полномасштабного вторжения РФ и родившие ребенка в Польше;

граждане Украины или их мужья/жены, которые проживали в Польше до 24 февраля 2022 года, но опекают ребенка, выехавшего из Украины после полномасштабного вторжения российских войск;

граждане другой страны, которые через суд получили опеку над ребенком из Украины, который приехал из-за боевых действий после 23 февраля прошлого года.

Чтобы подать заявку на выплаты, необходимо будет предоставить:

польские идентификационные номера PESEL взрослого и ребенка;

адрес электронной почты;

польский номер телефона;

номер банковского счета в Польше.

В ZUS добавили, что льгота выплачивается на номер польского банковского счета, указанного в заявке.

Напомним, 28 июня с неанонсированным визитом в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским в связи с празднованием Дня Конституции Украины.

Во время брифинга в Киеве польский лидер заявил, что поддерживает отмену ограничений на импорт из Украины. По его словам, Польша примет решение об отмене действующих ограничений.