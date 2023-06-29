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Украинцы в Польше смогут ежемесячно получать 7000 гривен: что для этого нужно

Фото: Flickr | Заявку на выплаты можно подать онлайн (иллюстративное фото)

Раньше Польша выплачивала 500 злотых помощи, теперь сумму увеличили до 800 злотых. На эту льготу могут претендовать беженцы из Украины или лица, которые опекают ребенка-беженца.

В Польше будут выплачивать родителям пособие в размере 800 злотых, то есть примерно 7000 гривен, в месяц. Об этом сообщили 27 июня на правительственном сайте.

Ранее в Польше существовала программа, по которой можно было претендовать на выплату 500 злотых пособия по уходу за ребенком, теперь сумму увеличили до 800 злотых. Изменения призваны приспособить поддержку к актуальным потребностям польских семей, однако получать ее смогут и украинцы.

"Вся эта замечательная программа является программой повышения уважения к семьям, расширения возможностей для всех наших детей, чтобы они могли позволить себе внеклассные мероприятия, дополнительные уроки танцев, уроки музыки, спортивные мероприятия, праздники", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Выплата 7000 гривен ежемесячно на ребенка: что нужно знать украинцам

Украинцы могут подать специальную заявку на выплаты на украинском языке (форма SW-U) в электронном виде через Платформу электронных услуг ZUS, портал Emp@tia или банк. Об этом говорится на сайте ZUS.

"Это льгота для одного из родителей, временного опекуна или лица, которое занимается ребенком", — говорится в публикации.

На выплаты могут претендовать:

  • граждане Украины или их мужья/жены, выехавшие в Польшу после 23 февраля прошлого года из-за боевых действий;
  • украинки или жены украинцев, выехавшие из-за полномасштабного вторжения РФ и родившие ребенка в Польше;
  • граждане Украины или их мужья/жены, которые проживали в Польше до 24 февраля 2022 года, но опекают ребенка, выехавшего из Украины после полномасштабного вторжения российских войск;
  • граждане другой страны, которые через суд получили опеку над ребенком из Украины, который приехал из-за боевых действий после 23 февраля прошлого года.

Чтобы подать заявку на выплаты, необходимо будет предоставить:

  • польские идентификационные номера PESEL взрослого и ребенка;
  • адрес электронной почты;
  • польский номер телефона;
  • номер банковского счета в Польше.

В ZUS добавили, что льгота выплачивается на номер польского банковского счета, указанного в заявке.

Напомним, 28 июня с неанонсированным визитом в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским в связи с празднованием Дня Конституции Украины.

Во время брифинга в Киеве польский лидер заявил, что поддерживает отмену ограничений на импорт из Украины. По его словам, Польша примет решение об отмене действующих ограничений.