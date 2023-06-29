Экономическая изоляция: Британия запретила юристам консультировать компании РФ

Данное ограничение может повлиять на способность России получать юридические консультации по широкому спектру вопросов, включая торговые сделки между международными корпорациями и международное денежное кредитование.

Великобритания решила ввести дополнительные санкции против России, включая запрет на доступ к британской юридической экспертизе для физических и юридических лиц, связанных с Кремлем. Об этом сообщает издание Sky News.

Согласно последним мерам, вступившим в силу 29 июня, британским юристам будет запрещено оказывать консультационные услуги российским компаниям по определенным деловым сделкам. Это дополнительный шаг, который направлен на экономическое изоляцию Москвы.

Британские чиновники высказали мнение о том, что введенные санкции могут повлиять на способность России получать юридические консультации по широкому спектру вопросов, включая торговые сделки между международными корпорациями и международное денежное кредитование.

Министерство юстиции Великобритании, при объявлении о введении ограничений, отметило, что Россия в значительной мере зависит от западных стран в области юридической экспертизы.

Ранее Великобритания экспортировала российским предприятиям юридические услуги на сумму около 56 млн фунтов стерлингов в год.

Напомним, что 19 июня Великобритания внесла в законодательство изменения, которые позволят ей продлить санкции против России до тех пор, пока Российская Федерация не выплатит полную компенсацию Украине.

Кроме того, стало известно о договоренностях "Большой семерки" запретить импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ. Ограничения явно уменьшают военную мощь Москвы, уверен премьер Британии Риши Сунак.