Все ради зерна: в ЕС хотят ослабить санкции против РФ и продлить "зерновое соглашение", — FT

Сторонники сохранения договоренностей в рамках "зерновой инициативы" считают, что ослабить санкции против России - это "наименее худший" вариант для сохранения экспорта зерна.

В Европейском Союзе изучают предложение России разрешить подсанкционному "Россельхозбанку" создать "дочку", которая сможет пользоваться международной системой переводов SWIFT, чтобы оплачивать зерновой экспорт. Об этом сообщает газета Financial Times.

По предварительным данным, Россия предложила такой план во время переговоров при посредничестве ООН. По словам источников издания, это предложение было воспринято как "наименее худшее" для продления зерновой сделки. Сейчас в ЕС оценивают, насколько оно законно и можно ли его вообще осуществить.

"Новая организация получит разрешение использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков", — сказано в сообщении.

При этом российские СМИ сообщают, что в ЕС сомневаются, стоит ли принимать предложение Москвы. Отмечается, что "Россельхозбанк" будет находиться под санкциями до окончания полномасштабной войны в Украине. Что касается зерновой инициативы ООН, то она должна выполняться без дополнительных условий

Напомним, 13 июня Владимир Путин заявил, что РФ участвует в "зерновой сделке" не ради Украины, а ради дружественных стран Африки и Латинской Америки.

"Зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира. Россию в случае с зерновой сделкой в очередной раз обманули. Для экспорта российского зерна не сделано ничего", — сказал он.

Беднейшие страны мира будут получать зерно из Москвы бесплатно, пообещал президент. Также РФ раздумывает выйти из "зерновой сделки", поскольку ВСУ "запускают из кораблей беспилотники".

По мнению главы российского государства, всего 3,5% украинского зерна ушло в беднейшие страны мира, а больше 40% получают страны Евросоюза.

К слову, 9 июня сообщалось, что британская разведка назвала, при каких условиях РФ может пойти на продление зерновой сделки. Российские оккупанты потребуют возобновления аммиакопровода в Одессу, поскольку недавно он был обстрелян.

"Зерновое соглашение" было продлено в очередной раз 17 мая, его условия будут действовать два месяца.