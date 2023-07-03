Европе грозит резкое подорожание газа зимой: при чем здесь Китай

В Международном энергетическом агентстве считают, что на газовом рынке Европы может случиться резкий скачок цен, поэтому правительствам стран не должны отказываться от мер по экономии энергии.

Экономика Китая активно развивается в 2023 году, поэтому цены на энергоносители в Европе могут подскочить уже предстоящей зимой, заставив правительства снова вмешаться и субсидировать счета потребителей. Об этом сообщает BBC.

Так, по словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, этот сценарий возможен когда китайская экономика сильная, покупает много энергии на рынках, а в Европе суровая зима.

"Если китайская экономика быстро укрепится и будет суровая зима — цены на газ могут вырасти, а потребители окажутся под давлением из-за высоких цен", — отметил он.

При этом рейтинговое агентство S&P Global ранее на этой неделе сократило прогноз роста Китая, заявив, что "риск заключается в том, что его восстановление потеряет больше пары на фоне слабого доверия потребителей и к рынку жилья". Инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, также сомневаются в перспективах экономики Китая.

Тем не менее Фатих Бирол настаивает, что европейские правительства должны "продолжать требовать мер по экономии энергии".

"Мы еще не знаем, насколько сильно восстановится китайская экономика", — подчеркнул Фатих Бирол.

Отметим, что по информации агентства Bloomberg, к концу лета продавцам газа придется доплачивать за то, чтобы продать товар.

"Некоторые региональные газовые рынки в Европе могут стать отрицательными. Уже сейчас газовые хранилища в Европе заполнены в среднем на 66%. Обычно за зиму запасы исчерпываются, затем их постепенно восстанавливают до начала отопительного сезона. Но в этом году хранилища могут быть полностью заполнены уже в августе", — говорит вице-президент по торговле газом и оптимизации в крупнейшей нефтяной компании Equinor ASА Педер Бьорланд.

Напомним, что 26 мая стоимость природного газа в Европе впервые за два года снизилась до минимума. А в России, которая еще в 2022 году пыталась спровоцировать энергетический кризис в Европейском Союзе, резко сократились объемы добычи газа. Так, в январе-апреле производство газа снизилось на 10% год к году, до 235 млрд кубометров, в апреле — на 10,3%, до 55 млрд кубометров.