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Деньги от ООН: кто из украинцев может получить и как оформить выплату

Фото: НБУ | Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выплачивает некоторым украинцам по 2220 грн финансовой помощи

Деньги предназначены для нескольких категорий украинцев. Фокус разбирался, кто может получить денежную помощь от ООН, как регистрироваться и что нужно для получения финансовой поддержки.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает выплачивать денежную помощь некоторым категориям украинцев из-за войны с РФ. Об этом сказано в сообщении на сайте организации.

Кто может получить выплаты от ООН в июле 2023

Деньги предназначены для уязвимых категорий граждан среди ВПЛ, пострадавших от военных действий и тех, кто вернулся на свое постоянное место жительство в Украине.

Отмечается также, что финансовую помощь получают семьи, которым ранее не помогали другие международные организаций, и доход которых составляет менее 5 400 грн на одного человека. Еще они должны относиться к следующим категориям:

  • переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;
  • граждане, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень может быть дополнен);
  • люди, покинувшие из-за вторжения ВС РФ свои дома, но уже вернувшиеся на постоянное место жительства (в том числе и из-за рубежа).

Организация также определила обязательные критерии уязвимости для всех трех категорий, о которых мы написали выше. Это:

  • семья, которая имеет только одного из родителей с детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);
  • семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;
  • приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (требуется документальное подтверждение).

Если считаете, что ваша семья соответствует всем требованиям, это еще нужно подтвердить соответствующими документами.

Как зарегистрироваться

Заявки принимают в специальных пунктах регистрации благотворительного фонда Право на защиту. Фонд является партнером УВКБ ООН. Пункты работают в разных регионах Украины, их адреса есть на официально сайте фонда. Для регистрации также понадобятся документы:

  • налоговый номер;
  • паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • банковская карта главного заявителя (кроме карт еДопомога);
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);
  • удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Финансовая помощь составляет 2 220 грн. Деньги УВКБ ООН выплачивает три месяца подряд. При этом 2 220 грн — это выплата на одного человека. То есть, если семья состоит из троих людей, суммарно ООН выплатит 19 980 грн.

Также напомним, что в течение июля будет осуществляться выплата денежной помощи пострадавшим от затопления, вызванного подрывом российскими силами Каховской ГЭС. Жители Херсонской и Николаевской областей, имущество которых пострадало по состоянию на 6 июня, имеют возможность получить государственную помощь в размере 5 000 грн, а также 6 600 грн от Международной организации по миграции.

Чтобы получить выплаты, гражданам нужно подать заявления по адресу фактического места жительства не позднее 31 августа 2023 года.