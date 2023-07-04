Год без льгот на растаможку автомобилей: что изменилось и сколько получила армия

Льготное растаможивание в Украине действовало в апреле-июне 2022 года. За это время в Украину завезли 236 792 автомобиля, то есть примерно столько же, сколько за год после отмены льгот.

В Украине 1 июля 2022 года отменили льготную растаможку автомобилей и за это время граждане завезли в страну почти 256 тысяч транспортных средств. Государственный бюджет при этом получил 35 миллиардов гривен, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Он напомнил, что льготные условия для ввоза автомобилей отменяли со скандалом.

"Даже среди депутатов были аргументы по возвращению в стиле "никто ничего завозить не будет!" и "это не принесет деньги в бюджет!". Прошел год, можем проверить уже результат", – написал он.

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По информации Железняка, с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023-го в Украину завезли с растаможкой 255 798 транспортных средств. Поступления в госбюджет от их ввоза составили 35,32 миллиарда гривен.

"Решение отменить льготу помогло пополнить бюджет армии более на 35 млрд грн. До сих пор считаю лучшей идеей существенно снизить цену растаможки и пропорционально это перевести в акциз на топливо, но это не входит в концепт "простые решения", – отметил Ярослав Железняк.

Что происходит на рынке авто в Украине

Украинцы все активнее покупают новые автомобили. Так, по информации ассоциации "Укравтопром", в июне граждане купили 5,6 тыс. новых легковых авто. Это на 9% больше, чем в мае и сразу в 2 раза превышает показатель июня 2022 года.

Всего за первое полугодие 2023 года в Украине продано более 27 тыс. новых легковых авто, что примерно в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидеры рынка остаются прежними: первое место сохраняет Toyota (1076 проданных авто), второе – Renault (682 шт.), а третье – Volkswagen (470). Замыкают ТОП-5 бренды Skoda (401 авто) и BMW (319).

Напомним, льготная растаможка в Украине официально просуществовала три месяца в 2022 году. Закон предусматривал отмену НДС, ввозных пошлин и акцизов на импортные товары, в том числе автомобили, которые завозятся на территорию Украины во время действия военного положения. За три месяца в Украину завезли 236 792 автомобиля, то есть примерно столько же, сколько за год после отмены льгот.

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