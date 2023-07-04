Деньги российского олигарха Абрамовича запретили использовать вне Украины: что это значит

По словам главы фонда Майка Пенроуза, любые запросы о том, чтобы направить деньги украинцам за пределами страны или семьям, принимающим пострадавших в других странах, в том числе в Великобритании, не будут рассматриваться.

Фонд помощи пострадавшим от войны в Украине не сможет использовать деньги, полученные от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", за пределами Украины. Соответствующее решение было принято властями Великобритании, пишет The Times.

По словам главы фонда Майка Пенроуза, любые запросы о том, чтобы направить деньги украинцам за пределами страны или семьям, принимающим пострадавших в других странах, в том числе в Великобритании, не будут рассматриваться. Он отметил, что по этой причине останутся без поддержки беженцы, которые покинули Украины из-за полномасштабного вторжения РФ.

"Как показали недавние беспорядки в России, мы должны готовиться к любому сценарию, включая увеличение оттока беженцев из-за усиления боевых действий. И в этом сценарии помощь фонда должна, по условиям правительства и ЕС, прекратиться в тот момент, когда беженцы покинут Украину. Многие жертвы, получающие гуманитарную помощь, преимущественно женщины и дети, идут именно по этому пути", – сказал он.

Пенроуз объяснил, что косвенным следствием войны является множество беженцев в других странах. Они и так живут в нестабильных условиях, у них большие трудности из-за перебоев в экспорте товаров первой необходимости. Однако теперь, рассказал он, по условиям правительства Британии, фонд не сможет ни облегчить эти проблемы, ни привлечь международных экспертов для помощи украинским организациям, в частности с образованием для детей.

Майк Пенроуз считает "почти бессовестной" идею, из-за которой около 2,35 млрд фунтов стерлингов не смогут использовать, чтобы облегчить жизнь самой уязвимой группе людей, где бы она ни находилась. Еще глава фонда отметил, что организация и так не могла бы выделить средства стране-агрессору России или Беларуси, учреждениям, связанным с их правительствами или находящимися под санкциями лицами.

Напомним, 55-летний российский миллиардер выставил "Челси" на продажу в начале марта 2022 года, заявив, что делает это в интересах клуба. 24 мая английская Премьер-лига одобрила продажу клуба после того, как все потенциальные члены совета директоров прошли проверку владельцев и директоров. Завершение покупки было длительным процессом из-за беспокойства британского правительства о возможности россиянина, находящегося под санкциями, получить прибыль от этой сделки.

В июне 2023 года СМИ писали, что Роман Абрамович не подписал соглашение о передаче 2,3 миллиарда фунтов стерлингов средств, полученных после продажи "Челси", Украине. Олигарх якобы считает, что часть этих денег должны получить "пострадавшие от войны россияне". Сейчас 2,3 миллиарда фунтов стерлингов остаются в Великобритании на замороженном банковском счете компании Fordstam, которую контролирует Абрамович.