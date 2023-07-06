Вино, пиво, самогон: упадут ли цены на алкоголь в Украине в этом году
Верховная Рада поддержала в целом проект закона, который упрощает условия производства и реализации алкогольных напитков для малого бизнеса. Предприниматели прогнозируют расцвет крафтовых производств алкоголя, но некоторые эксперты говорят — это лишь приведет к буму самогоноварения.
Народные депутаты приняли в целом 29 июня законопроект №5762 по упрощению условий производства дистиллятов субъектами малого предпринимательства. Закон должен вступить в действие через три месяца после его опубликования, то есть, теоретически в начале октября 2023 года.
Как сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев, проект нацелен смягчить регулирование для малого бизнеса, который занимается производством и продажей алкоголя.
В частности, в законопроекте:
- предоставляется право малым производителям дистиллятов подавать отчет об объемах произведенной и реализованной продукции ежеквартально, а не ежемесячно;
- штраф за неподачу или неправильную подачу такой отчетности уменьшен с 17 500 до 1 020 грн;
- стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками снижена с 500 тыс. грн до 30 тыс. грн;
- для производства алкогольных напитков разрешено использовать все спиртные дистилляты на основе сельскохозяйственной продукции.
Борьба с фальсификатом или развитие "наливаек": какие последствия будет иметь инициатива
Поддержанный нардепами законопроект №5762 создаст справедливые и конкурентоспособные условия для малых производств дистиллятов, считают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.
Снижение стоимости лицензии будет стимулировать крафтовое производство алкоголя, убеждены в УСПП
"Прежде всего, увеличится количество производств, которые критически сократились с начала пандемии, а затем полномасштабного вторжения РФ. Ведь большинство украинских производителей алкоголя — виноделы — сосредотачивались на юге Украины, а также в Закарпатье. Военная агрессия РФ, военные действия на юге вызвали значительные убытки отрасли, которые превышают 10 млрд долларов. Количество производителей сократилось вдвое", — отметили в пресс-службе организации.
Вместе с тем, уменьшение стоимости лицензии даст толчок для открытия или масштабирования крафтовых производств алкоголя, будут создаваться новые рабочие места в отрасли, говорят в УСПП.
Некоторые эксперты скептически оценили попытки ВРУ помочь малому бизнесу развивать алкогольные производства. На практике все может обернуться не легализацией продукции, а развитием "наливаек", убежден экономист Андрей Новак.
"Скорее всего, нас ждет очередная волна возрождения самогоноварения, особенно в сельской местности, а также большой риск контрафактной продукции. Она и так занимает большую долю на рынке, а если сделать более лояльные условия для производства и продажи, есть риск ее увеличения", — считает Новак.
Получат ли украинцы более дешевый алкоголь?
По прогнозным расчетам УСПП, в условиях взвешенной налоговой политики, отсутствия безосновательных проверок, хороших условий кредитования, удастся удешевить стоимость качественных, лицензированных алкогольных изделий минимум на 15%.
Украина обязалась приравнять цены на алкоголь и табак к европейским путем постепенного повышения акцизов.
Однако опрошенные Фокусом экономисты считают, что дешевого алкоголя, как и табака, украинцы не увидят. Поскольку в ЕС, куда стремится Украина, придерживаются политики увеличения акцизов.
"Украина имеет обязательства перед ЕС в рамках зоны свободной торговли. Оно касается того, что Украина должна постепенно через акцизы за десять лет приравнять цены на алкоголь и табак к европейским. Суть европейской политики — чем дороже вредные товары, тем ниже их потребление и меньше негативное влияние на здоровье людей", — отметил экономист Андрей Новак.
"Возможно определенное снижение цен на дешевый некачественный алкоголь. Однако на существенное снижение цен рассчитывать не стоит. Ведь стоимость сырья постоянно растет, как и стоимость электроэнергии, воды и топлива. Поэтому в перспективе цены даже на дешевые сорта алкоголя будут расти", — добавил экономист Александр Хмелевский.
Борьба с фальсификатом может обернуться развитием самогоноварения в селах, говорит экономист
Напомним, в течение года в Украине существенно подорожали продукты питания и напитки - на 20,1%. Рекордсменом роста цен, как свидетельствуют данные Госстата, стали яйца.
Ранее эксперты рассказали Фокусу, что для всех трех типов подакцизной продукции — топлива, алкоголя и сигарет — в Украине стоит ввести механизм стимулирования покупателя к проверке фискальных чеков в виде финансовой лотереи или кэшбека. Таким образом потребитель мотивируется требовать чек и проверять, не является ли он псевдофискальным.