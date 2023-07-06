Войну не замечают: Raiffeisen Bank продолжит работу в России

Raiffeisen Bank International ищет возможность остаться в России, поскольку не хочет рисковать австрийско-российскими отношениями.

Raiffeisen Bank International решил отложить свой выход из России, поскольку власти Австрии активизирует защиту давних связей с Москвой. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Австрия и Raiffeisen (RBI) рассчитывают что война в Украине скоро закончится. Поэтому финучреждение не торопится разрывать связи с Россией.

RBI еще не изложил свой план надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ). Журналисты считают, что банк дождется одобрения ЕЦБ, прежде, чем обратиться к своим акционерам по поводу своих дальнейших действий.

Кроме того, прежде чем RBI предпримет какие-либо шаги, понадобится одобрение российского центрального банка, министерства финансов и, в случае продажи, даже президента России Владимира Путина.

В публикации сказано, что российские власти дали понять RBI, у которого около 2 600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы банк продолжил работать в РФ, потому что банк позволяет осуществлять международные платежи.

Raiffeisen Bank International в списке международных спонсоров войны

В конце марта этого года появилась информация о том, что Национальное агентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen Bank International международным спонсором войны в Украине. Причина: австрийская банковская группа после 24 февраля 2022 года не прекратила свою финансовую деятельность в РФ.

Более того, нацагентство считает, что банк на 100% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов. Так, в российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России €559 млн.

Через несколько дней после этого на сайте RBI появилось заявление, в тексте которого было сказано, что банк уходит из РФ и продает российские активы. Это решение, как было сказано в пресс-релизе группы банка, было принято в соответствии с местными и международными законами. Было обещано, что в скором времени начнутся поиски покупателя активов.

Ранее Фокус писал, что французская компания Leroy Merlin, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров объявила, что решила продать свои магазины, которые работают на территории РФ.