Война и рынок труда: что происходит с зарплатами и стоит ли украинцам надеяться на лучшее

Украинский рынок труда продолжает постепенно восстанавливаться от шока войны. Так, например, в НБУ фиксируют стабильный спрос на рабочую силу и даже повышение зарплат.

В Украине по ходу июня 2023 года сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам начали увеличивать зарплату, свидетельствуют данные Макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины (НБУ).

"Рост количества вакансий свидетельствовал об усилении спроса на рабочую силу. Это частично объясняется сезонным оживлением в строительстве и сельском хозяйстве", — сказано в обзоре.

В Украине сохраняется тенденция повышения спроса на рабочую силу. Фото: НБУ

При этом на рынке труда ситуация оставалась стабильной: работодатели продолжают активно искать новых сотрудников, также не наблюдается сокращения в количестве вакансий. В то же время доля неработающих граждан сократилась по сравнению с началом 2023 года.

На рынке труда в Украине сохраняется стабильная ситуация, количество вакансий растет Фото: НБУ

"Ужесточение конкуренции за рабочую силу и сохранение диспропорций на рынке труда (региональных и квалификационных), связанных в частности с до сих пор активной миграцией, на фоне низкой базы сравнения обусловило возобновление роста зарплат", — отмечают в НБУ.

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По словам HR-директор Work.ua Ольги Тарасевич, сейчас в ТОП-10 самых востребованных должностей остаются специалисты, которые занимаются обслуживанием клиентов, торговлей, финансами — практически по всем должностям в 2023 году происходит рост зарплат.

Наиболее ощутимо повысился оклад у:

бухгалтеров — на 21%;

официантов на 50%;

поваров — на 33%;

охранников — на 33%.

В лидерах по размеру вознаграждения остаются водители, однако их зарплата за год не изменилась — в среднем 22 тыс. грн.

Тарасевич отмечает, что на фоне масштабной миграции украинцев из-за войны дефицит на рабочую силу в Украине сохранится, а конкуренция за работников усилится. Это будет толкать зарплаты вверх. В Work.ua ожидают роста средней зарплаты до 18 тыс. грн на конец года.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде подсчитали размер средней зарплаты украинцев в 2023 году. По данным госструктуры, в марте этот показатель был на уровне 13 423 гривен и продолжает увеличиваться.

Также напомним, что украинцы рассказали, как сильно полномасштабная война с Россией повлияла на доходы.