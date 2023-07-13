Если потребуется: в ЕС объяснили, что будет, если РФ остановит транзит газа через Украину

Еврокомиссар по вопросам энергетики рассказала, что последние полтора года страны-члены Европейского Союза готовились к любым непредсказуемым действиям со стороны России.

Европе нечего бояться, если российский монополист "Газпром" таки решится остановить транзит газа через Украину. Об этом рассказала изданию "РБК-Украина" еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По ее словам, в Евросоюзе давно знают, что от России можно ожидать любых непредсказуемых действий. Особенно после того, как Москва в одностороннем порядке расторгла действующие газовые контракты с некоторыми странами блока.

"Поэтому последние полтора года мы готовились и разработали такую стратегию, которая поможет нам пережить зиму совсем без российского газа, если это потребуется", — рассказала она.

По словам Симсон, газовые подземные хранилища ЕС уже в июле заполнены на 80%, также работает энергетическая платформа, на которой "голубое топливо" можно закупать совместно.

"Мы хорошо подготовлены, и мы готовы к любому сценарию. ЕС сплочен, и у нас есть надежные партнеры, которым мы можем доверять", – сказала Кадри Симсон.

Она также отметила, что действующее соглашение между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" о транзите топлива действует до конца 2024 года. Что будет после этого — она не берется загадывать.

"Но мы должны помнить, что находимся в совершенно иной ситуации, чем в прошлый раз, когда происходили эти переговоры. Незаконная война, которую Россия развязала против Украины, многое изменила", – подчеркнула Симсон.

Напомним, 6 июля глава правления Газпрома Алексей Миллер пригрозил "Нафтогазу" санкциями, поскольку украинская компания пожаловалась на российскую в арбитражные суды. Россиянин намекнул, что в Кремле заблокируют любые операции между компаниями. Под запретом, в том числе, окажется и газовый транзит по территории Украины.

Отметим также, что еще с прошлого мая Украина не производит транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", поскольку ее оккупировали ВС РФ. При этом перевести объемы на ГИС "Суджа" Россия наотрез отказалась, после чего прекратила транзит газа через Польшу по трубопроводу Ямал – Европа.