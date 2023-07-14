"Санкции на руку": российские олигархи разбогатели почти до довоенного уровня, — СМИ

По данным журналистов, уход западных корпораций с рынка РФ поспособствовал успеху российских олигархов.

Восстановление активов ведущих российских миллиардеров постепенно продолжается, достигая уровня, сопоставимого с 2021 годом. Это происходит в связи с различными факторами и условиями, включая экономические процессы и воздействие глобальных конфликтов. Об этом говорится в статье издания "Экономическая правда".

По данным издания, глобальный конфликт способствовал значительному росту мировых цен на зерно, удобрения, металлы и энергоносители, что принесло значительные прибыли российским компаниям. В частности, Андрей Мельниченко, владелец корпораций "Еврохим" и "СУЭК", стал самым богатым человеком в Российской Федерации, увеличив свое состояние в 2022 году вдвое — с 11 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов, что стало для него рекордом.

Уход западных корпораций с рынка является еще одним фактором, способствовавшим успеху российских олигархов. Это освободило пространство для развития российских компаний и привело к увеличению их доходов. Благодаря этому, они смогли пополнить свой портфель активами, ранее принадлежавшими западным компаниям.

Владимир Потанин приобрел контрольный пакет акций Росбанка, который ранее находился во владении французской компании. Аналогично, Иван Тырышкин приобрел чешский Home Credit. Эти сделки позволили олигархам расширить свои бизнес-портфели.

Олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, владельцы "Новатэка", приобрели доли западных компаний Shell и Total в крупных проектах по добыче нефти и газа в России. Это расширило их участие в энергетической индустрии и усилило их позиции на российском рынке нефти и газа.

Всего после падения в 2022 году стоимость активов российских миллиардеров выросла с 353 млрд долл до 505 млрд долл.

Российские олигархи разбогатели почти до довоенного уровня Фото: Forbes

Напомним, что 4 июля, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), стало известно, что состояние богатейших бизнесменов из РФ выросло более чем на 16 миллиардов долларов с начала 2023 года.

Тем временем аналитики проекта OsintFlow недавно пришли к выводу, что российские олигархи серьезно боятся ядерной войны и уже строят подземные убежища.

Отметим, что война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она недосчитается около 190 миллиардов долларов.