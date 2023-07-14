Минимальная пенсия в Украине: сколько будут получать украинцы в 2023 году

Минимальная пенсия в Украине была с начала года постоянной, такой может и остаться до конца 2023 года.

Обычно дважды в год повышают прожиточный минимум в Украине, к которому привязано большинство социальных выплат. Это касается и минимальной пенсии. В разговоре с"24 Каналом" Андрей Павловский, эксперт по вопросам социальной политики, сообщил подробности.

До полномасштабного вторжения размер минимальной пенсии повышался дважды в год — 1 июля и 1 декабря, когда пересматривался соответствующий размер минимального прожиточного минимума. В 2023 году соответствующие показатели заморожены.

Минимальная пенсия по возрасту устанавливается в нашем государстве в размере одного прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. Ее назначают при наличии необходимого страхового стажа. С 2023-го в государственном бюджете не предусмотрено повышение минимального прожиточного минимума и минимальной пенсии.

Андрей Павловский отметил, что правительство всегда четыре раза закладывало закон о бюджете. Поквартально менялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения.

"Из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности государство не имеет", — пояснил он.

Минимальная пенсия в Украине, как отметил специалист, была с начала года на уровне почти 2 100 гривен, так и будет оставаться до конца 2023 года. Повышение правительством не предусматривается.

Индексация пенсии в Украине

В марте украинские пенсии проиндексировали на 19,7%. В ПФУ подсчитали, как увеличился средний размер выплат. По информации Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2023 года составил 5 219,69 грн.

Напомним, в конце июня стало известно, кому и как поднимут выплаты с 1 июля. По мнению эксперта Андрея Новака, если в бюджете есть ресурсы, то стоило бы увеличить финансовую помощь переселенцам. Эксперт Ярослав Жалило отметил, что индексация для тех, кто вышел на пенсию по спецзакону, не проводилась уже давно. Перерасчет пенсий будет происходить автоматически.