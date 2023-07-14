Обновления от Нацбанка: в Украине появится новая купюра в тысячу гривен (фото)

Как рассказали в Нацбанке, новая купюра будет находиться в обращении вместе с другими банкнотами, ее обязаны принимать все физические и юридические лица в Украине.

В Украине появится новая купюра образца 2019 года. Речь идет о купюре номиналом 1 тысяча гривен. Как сообщили в Национальном банке Украины, от остальных денег она будет отличаться тем, что на ней появится подпись главы НБУ Андрея Пышного.

Отмечается, что ввод новой банкноты в оборот состоится 20 июля.

"В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 1 000 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот, Нацбанк с 20 июля 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года – с подписью Председателя Национального банка Украины и отражением на них года выпуска", — сказано в сообщении регулятора.

Как выглядит новая банкнота номиналом одна тысяча гривен

В НБУ также добавили, что новая купюра будет находиться в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих годов выпуска. Ее обязаны принимать все физические и юридические лица по все стране.

"В соответствии с законодательством Украины на банкнотах, которые вводятся в обращение внутри планового выпуска, размещается подпись действующего Председатели Национального банка", – подчеркнули в НБУ.

Новые правила пополнения карт

Известно, что с 1 августа во всех терминалах страны начнет действовать дополнительная верификация. А в квитанциях, подтверждающих операции по внесению наличных через терминал, теперь будет, кроме прочей информации, номер мобильного телефона плательщика.

"Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для зачисления на счета с помощью ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания – ред.)", – сообщили 1 июля в НБУ.

Напомним, 30 июня замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Ростислав Шурма рассказал, что в ОП изучают, возможно ли отказаться от наличных денег в Украине. По мнению чиновника, благодаря запрету налички сократится уровень теневой экономики и количество взяток.

Ранее 17 июня член совета НБУ Василий Фурман предупреждал, что Нацбанк хочет изменить правила покупки долларов в Украине. По его словам, скоро обменный рынок заработает по правилам, как это было несколько месяцев назад.