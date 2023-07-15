Становится все труднее: СМИ рассказали, как РФ препятствует уходу зарубежных компаний

В России ввели новые меры, направленные на то, чтобы усложнять выход иностранного бизнеса из страны.

Российская Федерация создает препятствия для иностранных компаний, стремящихся покинуть страну. Об этом пишет издание Reuters 14 июля.

Сообщается, что западным фирмам, стремящимся уйти из России после ее вторжения в Украину, становится все труднее ориентироваться в правилах и законах.

На этой неделе Министерство финансов РФ ввело новые требования, касающиеся выхода компаний из российского рынка, среди которых есть двухлетнее ограничение на опционы на обратный выкуп акций.

Так, владельцы активов, купленных у компаний, покидающих страну, должны разместить до 20% приобретенных акций на фондовой бирже. В центральном банке заявили, что подобные меры якобы дадут инвесторам в РФ больше разнообразия.

По данным СМИ, логика корректировок этого нововведения заключалась в том, чтобы затруднить выход компаний из России.

Ранее, 28 марта, стало известно, что западные компании, желающие уйти из рынка РФ и продать свои активы, будут вынуждены внести прямое пожертвование в казну РФ. До этого у фирм был выбор: сделать "добровольное пожертвование" в бюджет РФ в размере 10% от продажи или отсрочку выплаты за продажу на несколько лет.

Напомним, что согласно исследованию Йельского университета, ряд известных компаний, которые обязались покинуть Российскую Федерацию после начала полномасштабной войны в Украине, до сих пор работают на территории страны-агрессора.