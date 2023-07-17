Тарифы на газ в 2023 году: в "Нафтогазе" объяснили, к чему готовиться украинцам (видео)

В "Нафтогазе" объяснили, как долго еще будет действовать фиксированный тариф на газ для всех потребителей компании и есть ли планы по пересмотру цен в 2023 году.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов уверяет, что по ходу нового отопительного сезона, который стартует в Украине в средине осени, тарифы на газ останутся прежними. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По его словам, пересмотр цен состоится уже после войны.

"Нафтогаз" не планирует увеличивать цену на газ в этом отопительном сезоне. Этой зимой платежки не вырастут", — сказал он.

Чернышов подчеркнул, что компания, которая обслуживает большинство потребителей в Украине – 12,5 млн домохозяйств, продлила действие фиксированного тарифа до мая 2024 года. Поэтому бытовые потребители за один кубометр газа будут и дальше платить 7,96 гривен (с НДС).

После победы в войне и отмены военного положения, тарифы на газ могут измениться. При этом в компании обещают учесть финансовые возможности своих клиентов.

В то же время "Нафтогаз" напомнил украинцам о важности экономии и не забывать об энергоэффективных мерах, благодаря которым города смогут сократить потребление энергоресурса на 10% ежегодно.

Напомним, в начале июля Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение поднять тарифы на воду, но не согласовала этот вопрос с Кабмином. В ответ на это премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что повышение тарифов на воду для украинцев неприемлемо, а компенсировать потери водоканалам должны местные общины из своих бюджетов.

Также Фокус уже рассказывал, что из-за массовых ракетных и дроновых обстрелов энергетической системы Украины в течение года привели к тяжелым последствиям. Эксперты считают, что к новому отопительному сезону удастся восстановить только 30-40% высоковольтных сетей по отношению к их нормальной работе.

Еще отметим, что в июле газоснабжающие компании продают украинцам энергоресурс по ценам, которые колеблются от 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр. Сразу семь поставщиков просят за кубометр меньше 8 грн, тогда как пять — больше.