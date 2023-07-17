Подрыв Каховской ГЭС: сколько времени и денег займет строительство новой станции

Приступать к строительству новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС можно только после деоккупации всей Херсонской области, считают в "Укргидроэнерго".

Новую ГЭС на месте разрушенной российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции, реально построить за семь лет. Об этом сказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Он отметил, что этот срок не включает в себя период на подготовительные мероприятия и времени на деоккупацию.

"Ориентировочный срок строительства подобной гидроэлектростанции составляет примерно 7 лет. Замечу, это без учета сроков, которые нужны для обследования территории после деоккупации, на демонтажные работы", — сказал специалист.

По словам Сироты, строительство новой ГЭС мощностью 500-600 мегаватт будет стоить, по предварительным подсчетам, около 1-1,2 миллиарда долларов. Он добавил, что проект по разработке строительства временных плотин уже начался.

"Это будет первый этап восстановления Каховской ГЭС", — подчеркнул он.

Гендиректор "Укргидроэнерго" также рассказал, что подготовительные и строительные работы нужно начинать сразу же после деоккупации региона. Дополнительные сложности со строительством могут возникнуть из-за длительного разминирования территории.

Без чего осталась Украина после подрыва дамбы на Каховской ГЭС

Ранее в "Укргидроэнерго" рассказали о потерях Украины, которые возникли после теракта россиян на Каховской ГЭС. Так, по информации специалистов, Украина осталась без:

Последней ступени Днепровского каскада ГЭС, которая сдерживала большую воду Каховского водохранилища.

Каховского водохранилища, объем которого составлял 18,2 км куб, оно снабжало водой четыре области Украины и способствовало развитию сельского хозяйства. Также лишен водоснабжения и оккупированный россиянами Крым, ведь вблизи Новой Каховки начинается Северокрымский канал.

1,5 — 2 млрд кВтч электроэнергии, которые станция производила в среднем для энергосистемы в год до октября 2022 года.

Маневровые мощности для регулирования пиковых нагрузок, в частности, в Херсонской и Николаевской областях.

Сооружение Каховской ГЭС, которая была памятником архитектуры и трудом многих поколений. А также туристическим магнитом региона.

Глубоководного пути от Черного моря до Запорожья. Он "кормил" и был артерией для кораблей со всего мира.

Моста с автомобильной дорогой и железнодорожным сообщением, газопроводом и другими коммуникациями, соединяющими правый и левый берег.

Напомним, теракт на Каховской ГЭС случился ранним утром 6 июня, когда россиянами была взорвана дамба. Мощный взрыв разрушил конструкцию и мощные потоки воды затопили огромную территорию ниже по руслу Днепра, спровоцировав экологическую катастрофу. Многие люди оказались в ловушке и были вынуждены забираться на крыши домов.