Подрыв Каховской ГЭС: в Национальном банке оценили угрозу для экономики

По словам первой заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой, в широкой перспективе теракт на Каховской ГЭС — мощная катастрофа, которая повлияет на многие регионы.

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Негативные последствия от подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами в краткосрочной перспективе не окажутся слишком пагубными для украинской экономики. Но при этом из-за катастрофы пострадают другие регионы страны, сказала в интервью "Экономической правде" первый заместитель главы Национального Банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"В краткосрочной перспективе влияние катастрофы на Каховской ГЭС на ВВП будет незначительным — 0,2%", — сказала она.

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В то же время Рожкова отметила, что теракт на Каховской ГЭС в широкой перспективе — это огромная катастрофа, из-за которой разрушилась экосистема. Последствия ощутят другие регионы, например Днепропетровская область.

"Но понадобятся более глубокие исследования и выводы", — подчеркнула Екатерина Рожкова.

Что потеряла Украина из-за уничтожения дамбы Каховской ГЭС

Уничтожив Каховскую ГЭС российские оккупанты устроили в Украине самую большую с времен Чернобыльской трагедии техногенную катастрофу. В "Укргидроэнерго" недавно озвучили, что потеряла наша страна из-за террористического акта РФ:

Последнюю ступень Днепровского каскада ГЭС, которая сдерживала большую воду Каховского водохранилища.

Каховское водохранилище объемом 18,2 км куб, которое снабжало водой четыре области Украины и способствовало развитию сельского хозяйства. Также лишен водоснабжения и оккупированный россиянами Крым, ведь вблизи Новой Каховки начинается Северокрымский канал.

1,5 — 2 млрд кВтч электроэнергии, которые станция производила в среднем для энергосистемы в год до октября 2022 года.

Маневровые мощности для регулирования пиковых нагрузок, в частности, в Херсонской и Николаевской областях.

Сооружение Каховской ГЭС, которая была памятником архитектуры и трудом многих поколений. А также туристическим магнитом региона.

Глубоководный путь от Черного моря до Запорожья, который кормил и был артерией для прохождения судов со всего мира.

Мост с автомобильной дорогой и железнодорожным сообщением, газопроводом и другими коммуникациями, соединяющими правый и левый берег.

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Напомним, теракт на Каховской ГЭС произошел 6 июня, когда российские солдаты подорвали дамбу. После этого мощные потоки воды затопили огромную территорию ниже по руслу Днепра, спровоцировав экологическую катастрофу. Многие люди оказались в ловушке и были вынуждены забираться на крыши домов.

Ранее Фокус писал, что восстановление Каховской ГЭС может обойтись в сумму более 800 млн. долларов.