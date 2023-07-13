Підрив Каховської ГЕС: у Національному банку оцінили загрозу для економіки
За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, у широкій перспективі теракт на Каховській ГЕС — потужна катастрофа, яка вплине на багато регіонів.
Негативні наслідки від підриву Каховської ГЕС російськими окупантами в короткостроковій перспективі не виявляться надто згубними для української економіки. Але водночас через катастрофу постраждають інші регіони країни, сказала в інтерв'ю "Економічній правді" перший заступник голови Національного Банку України (НБУ) Катерина Рожкова.
"У короткостроковій перспективі вплив катастрофи на Каховській ГЕС на ВВП буде незначним — 0,2%", — сказала вона.Важливо
Водночас Рожкова зазначила, що теракт на Каховській ГЕС у широкій перспективі — це величезна катастрофа, через яку зруйнувалася екосистема. Наслідки відчують інші регіони, наприклад Дніпропетровська область.
"Але знадобляться глибші дослідження і висновки", — підкреслила Катерина Рожкова.
Що втратила Україна через знищення дамби Каховської ГЕС
Знищивши Каховську ГЕС російські окупанти влаштували в Україні найбільшу з часів Чорнобильської трагедії техногенну катастрофу. В "Укргідроенерго" нещодавно озвучили, що втратила наша країна через терористичний акт РФ:
- Останню сходинку Дніпровського каскаду ГЕС, яка стримувала велику воду Каховського водосховища.
- Каховське водосховище об'ємом 18,2 км куб, яке постачало водою чотири області України та сприяло розвитку сільського господарства. Також позбавлений водопостачання й окупований росіянами Крим, адже поблизу Нової Каховки починається Північнокримський канал.
- 1,5 — 2 млрд кВтг електроенергії, які станція виробляла в середньому для енергосистеми на рік до жовтня 2022 року.
- Маневрові потужності для регулювання пікових навантажень, зокрема, у Херсонській та Миколаївській областях.
- Спорудження Каховської ГЕС, яка була пам'яткою архітектури та працею багатьох поколінь. А також туристичним магнітом регіону.
- Глибоководний шлях від Чорного моря до Запоріжжя, який годував і був артерією для проходження суден з усього світу.
- Міст з автомобільною дорогою та залізничним сполученням, газопроводом та іншими комунікаціями, що з'єднують правий і лівий берег.
Нагадаємо, теракт на Каховській ГЕС стався 6 червня, коли російські солдати підірвали дамбу. Після цього потужні потоки води затопили величезну територію нижче по руслу Дніпра, спровокувавши екологічну катастрофу. Багато людей опинилися в пастці і були змушені забиратися на дахи будинків.
Раніше Фокус писав, що відновлення Каховської ГЕС може обійтися в суму понад 800 млн доларів.