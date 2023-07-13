Підрив Каховської ГЕС: у Національному банку оцінили загрозу для економіки

За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, у широкій перспективі теракт на Каховській ГЕС — потужна катастрофа, яка вплине на багато регіонів.

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Негативні наслідки від підриву Каховської ГЕС російськими окупантами в короткостроковій перспективі не виявляться надто згубними для української економіки. Але водночас через катастрофу постраждають інші регіони країни, сказала в інтерв'ю "Економічній правді" перший заступник голови Національного Банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"У короткостроковій перспективі вплив катастрофи на Каховській ГЕС на ВВП буде незначним — 0,2%", — сказала вона.

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Підрив Каховської ГЕС: журналісти встановили особи виконавців теракту (фото)

Водночас Рожкова зазначила, що теракт на Каховській ГЕС у широкій перспективі — це величезна катастрофа, через яку зруйнувалася екосистема. Наслідки відчують інші регіони, наприклад Дніпропетровська область.

"Але знадобляться глибші дослідження і висновки", — підкреслила Катерина Рожкова.

Що втратила Україна через знищення дамби Каховської ГЕС

Знищивши Каховську ГЕС російські окупанти влаштували в Україні найбільшу з часів Чорнобильської трагедії техногенну катастрофу. В "Укргідроенерго" нещодавно озвучили, що втратила наша країна через терористичний акт РФ:

Останню сходинку Дніпровського каскаду ГЕС, яка стримувала велику воду Каховського водосховища.

Каховське водосховище об'ємом 18,2 км куб, яке постачало водою чотири області України та сприяло розвитку сільського господарства. Також позбавлений водопостачання й окупований росіянами Крим, адже поблизу Нової Каховки починається Північнокримський канал.

1,5 — 2 млрд кВтг електроенергії, які станція виробляла в середньому для енергосистеми на рік до жовтня 2022 року.

Маневрові потужності для регулювання пікових навантажень, зокрема, у Херсонській та Миколаївській областях.

Спорудження Каховської ГЕС, яка була пам'яткою архітектури та працею багатьох поколінь. А також туристичним магнітом регіону.

Глибоководний шлях від Чорного моря до Запоріжжя, який годував і був артерією для проходження суден з усього світу.

Міст з автомобільною дорогою та залізничним сполученням, газопроводом та іншими комунікаціями, що з'єднують правий і лівий берег.

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Без овочів, пшениці та металургії: якими будуть наслідки підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, теракт на Каховській ГЕС стався 6 червня, коли російські солдати підірвали дамбу. Після цього потужні потоки води затопили величезну територію нижче по руслу Дніпра, спровокувавши екологічну катастрофу. Багато людей опинилися в пастці і були змушені забиратися на дахи будинків.

Раніше Фокус писав, що відновлення Каховської ГЕС може обійтися в суму понад 800 млн доларів.